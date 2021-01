L'objectif de 70% de la population belge vaccinée devrait être atteint: retour à une vie normale en septembre?

Le président de la Task Force, le Prof. Dirk Ramackers a détaillé le calendrier de vaccination tel qu’il est à présent envisagé. La vaccination dans les maisons de repos et maisons de repos et de soin devrait être terminée mi-février. La vaccination du groupe suivant, celui qui comprend le personnel du secteur des soins de santé devrait alors commencer très vite, estime le Prof. Ramackers. "Cela ira plus vite, fin janvier ou début février", a-t-il expliqué. C’était initialement prévu à la mi-février. La vaccination pourrait alors aussi être lancée dans les institutions collectives de soins et pour les autres catégories de personnel dans les hôpitaux.

Au mois de mars, ce serait au tour des personnes de plus de 65 ans d’être vaccinées ainsi que les patients à risque.

En avril, démarrerait la vaccination des personnes occupées dans des fonctions sociales et/ou économiques essentielles.

Le reste de la population, donc tous ceux âgés de plus de 18 ans pourraient commencer à être vaccinés à partir du mois de juin. Cela signifie que les jeunes pourraient être vaccinés avant l’été, en réponse aux craintes émises par certains que les générations les plus jeunes doivent attendre trop longtemps et rester dans l’incertitude.

A la fin de l'été, en septembre, l'objectif de vaccination qui a été fixé par les autorités, celui de 70% de la population, pourrait être atteint.

Ce calendrier sera réalisable si les stocks de vaccins se constituent comme prévu. Tout dépendra de la capacité des firmes pharmaceutiques à fournir ce qui a été commandé. Le calendrier présenté ce vendredi a aussi été élaboré dans l'hypothèse d'une mise en place par les entités fédérées et les autorités locales de 200 centres de vaccination à travers le pays, ouverts 7 jours sur 7, puisqu’il est certain que les hôpitaux ne suffiront pas pour administrer tous les vaccins prévus.

Chaque personne vaccinée recevra un certificat officiel via la plateforme masante.belgique.be.

La Belgique a commandé 5 millions de vaccins Pfizer/BioNTech, 2 millions de doses Moderna, 7,5 millions d'AstraZeneca, 5 millions de Janssen (Johnson & Johnson) et 2,9 millions (BIEN 2,9) de vaccins Curevac.