L'invité de Jeudi en Prime + est Paul Magnette

Ce soir, c'est le retour de Jeudi en Prime dans sa version XL, dans la foulée du 19h30 et pour l'occasion, c'est Paul Magnette qui sera l'invité. Un tas de questions et de débats avec le bourgmestre de Charleroi notamment autour du PTB. A quel jeu joue le PS avec le PTB ? Jeux t'aime moi non plus ? Se dirige-t-on vers une alliance rouge/rouge à Charleroi ? Le cordon sanitaire risque-t-il d'être brisé ? Avec quelles conséquences sur la politique wallonne ?

Un duel aura également lieu avec son meilleur ennemi Benoit Lutgen. C'est la première fois que les deux hommes seront réunis sur un plateau télévisé depuis juin 2017, quand le président du cdH a décidé de débrancher la prise. L'ambiance risque donc d'être électrique entre les deux hommes.

Le choix périlleux du remplacement des F-16 sera aussi abordé. Le gouvernement fédéral a annoncé aujourd'hui avoir choisi le F-35 de l'américain Lockeed Martin. Avec quelles conséquences pour l'économie wallonne ? Quel message envoyé ?

Et si vous souhaitez interpeller Paul Magnette ou lui poser des questions, on attend vos réactions !