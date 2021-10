L’introduction d’une consigne sur les canettes revient au centre du débat en Wallonie

Le consignement des canettes, en Wallonie, c’est un peu comme l’Arlésienne : on en parle depuis des années sans jamais rien voir venir. La situation pourrait toutefois évoluer, la ministre régionale de l’Environnement, Céline Tellier (Ecolo), estimant, dans un courrier envoyé aux bourgmestres wallons, qu’on arrive désormais "à un moment charnière" du débat.

"Le statu quo n’est pas une option", a souligné la ministre après avoir rencontré, lundi après-midi à Namur, près de 50 bourgmestres wallons.

Mais "l’éventuelle mise en place d’un système de consigne devra permettre d’améliorer de la propreté publique et l’environnement, être soutenable économiquement et socialement et enfin s’envisager en concertation avec les autres régions et l’État fédéral", a-t-elle ajouté alors que le rapport de l’asbl Be Watt sur le système de prime de retour testé dans 19 communes wallonnes depuis la fin de 2018, sera présenté demain/mardi en commission du parlement.

"Après avoir rencontré de nombreux acteurs, j’ai souhaité dialoguer avec les autorités locales, qui sont en première ligne pour faire face à la malpropreté publique. Je serai à l’écoute des travaux du parlement wallon pour voir à quelles conditions opérationnelles et de succès la consigne sur les canettes et bouteilles en plastique en Wallonie peut s’envisager", a encore souligné Céline Tellier.