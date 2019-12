L'informateur royal Paul Magnette rencontre le CD&V et le CDH

A quatre jours de la remise de son rapport au Roi, Paul Magnette poursuit ses consultations auprès des différents partis. Nous apprenons que l'informateur royal rencontre ce jeudi après-midi le CDH et le CD&V. Une invitation pourrait suivre auprès de la N-VA.

Mercredi soir, Paul Magnette a réuni une nouvelle fois les six partis d'une éventuelle majorité arc-en-ciel pour parler du budget. Les familles socialistes, écologistes et libérales continuent à parler du contenu de la note. Les partis répètent en boucle que la formation du gouvernement n'est pas à l'ordre du jour.

L'invitation lancée au CD&V et à la N-VA par Paul Magnette peut surprendre. Samedi dernier, l'informateur royal avait convié, en toute discrétion, les socialistes, les libéraux et les écologistes, à une réunion pour tenter de rapprocher les points de vue. Le CD&V et la N-VA ont lourdement critiqué le fait de ne pas avoir été invités. Ils s'en sont pris à l'Open VLD, leur partenaire au gouvernement flamand. Les libéraux flamands ont joué l'apaisement en précisant qu'il est normal qu'ils se rendent à une réunion à laquelle ils sont invités.

Paul Magnette se rendra lundi au palais pour remettre son rapport au Roi. Comme le répètent plusieurs élus, on saura alors "si ça passe ou si ça casse". Entendez par là que la piste d'un gouvernement arc-en-ciel sera soit davantage explorée soit définitivement enterrée.