L'informateur Paul Magnette a demandé à être déchargé de sa mission, le Roi suspend sa décision et consulte les libéraux

L'informateur royal Paul Magnette à sa sortie du Palais - 09/12/2019 Après une vingtaine de minutes d'entretien avec le Roi, l'informateur royal Paul Magnette a quitté le Palais. Il a remis au Roi un rapport final et a demandé à être déchargé de sa mission. Le chef de l'Etat tient sa décision en suspens et entame des consultations. Les présidents du MR et de l'Open VLD figurent sur la liste des premiers invités du Roi. Georges-Louis Bouchez (MR) est attendu à 16h30. Il sera suivi de la présidente de l'Open VLD, Gwendolyn Rutten à 17h15. ►►► A lire aussi:A l'Open VLD, une direction et des militants partagés sur l'aventure arc-en-cielBart De Wever: "Paul Magnette a le goût de sa bouillie arc-en-ciel, il faudra beaucoup de dentifrice flamand"