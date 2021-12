L’inflation et la crise sanitaire pèsent sur la reprise de l’économie wallonne, selon l’Union wallonne des Entreprises

Si l’année 2021 a été marquée par une forte reprise de l’économie mondiale, cette croissance ralentira en 2022 sous l’effet d’une crise sanitaire dont on ne voit pas le bout, d’une hausse de l’inflation tirée par les prix de l’énergie et de problèmes d’approvisionnement entrainant des risques de pénurie de marchandises. "Cette année ne tiendra pas toutes ses promesses et l’horizon semble déjà se boucher dangereusement pour 2022" même si le PIB wallon devrait progresser de 4% l’année prochaine, avertit déjà l’Union wallonne des Entreprises (UWE).

La croissance des derniers trimestres est moins vigoureuse que celle enregistrée au début de l’année, l’impulsion donnée par les politiques monétaires et budgétaires commençant à s’estomper, souligne la fédération patronale régionale, jeudi, dans son point conjoncturel de décembre.

Parallèlement, la hausse de l’inflation, dopée par les tensions sur les prix énergétiques, impacte les entreprises qui pourraient voir augmenter leurs coûts salariaux. S’y ajoutent les contraintes d’offres, principalement dues aux manques de matériaux et aux perturbations dans les chaines d’approvisionnements, ainsi que les risques liés à l’évolution incertaine de la crise sanitaire.

En Wallonie, la pénurie de main-d’œuvre pèse également sur les perspectives de croissance.

Malgré tout, le PIB wallon devrait croître de 4% l’année prochaine, à comparer à la progression attendue de 5,5% cette année. Selon la fédération patronale, cette hausse découle toutefois d’un effet de rattrapage alors que la situation structurelle de la Wallonie reste "inconfortable", avec notamment l’explosion de la dette publique "qui pose la question de sa soutenabilité à long terme".