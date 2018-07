L'inflation atteint 2,17% en juillet

L'inflation a progressé de 2,08 % à 2,17 % en juillet, indique lundi Statbel (SPF Economie).

L'indice des prix à la consommation du mois de juillet s'établissait à 107,43 points. Au cours du mois écoulé, l'indice a progressé de 0,41 point. L'inflation progresse de 2,08 % à 2,17 %. L'indice santé a augmenté de 0,43 point pour atteindre 107,44 points. L'inflation calculée sur la base de l'indice santé passe de 1,63% à 1,71%.

L'indice-pivot pour la fonction publique et les allocations sociales, fixé à 105,10 points, n'est pas dépassé. Le dernier dépassement de l'indice-pivot remonte au mois de mai 2017, précise Statbel.

En hausse, la taxe de circulation; en baisse, la viande

Les produits ayant exercé l'impact haussier le plus significatif en juillet sont les chambres d'hôtel, les billets d'avion, l'électricité, le gaz naturel, les villages de vacances et campings et la taxe de circulation. À l'inverse, les fruits, les vêtements, les city trips et la viande sont les produits ayant exercé le plus fort effet baissier par rapport au mois précédent.