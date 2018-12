L'indisponibilité des réacteurs Doel 1 et 2 prolongée

L'indisponibilité des réacteurs nucléaires Doel 1 et 2 a été prolongée. Le premier sera hors service jusqu'au 15 mars alors que le second devrait être opérationnel après le 28 janvier, a annoncé mardi l'exploitant Engie Electrabel. Les précédentes estimations du groupe tablaient sur une reprise fin janvier pour Doel 1 et fin décembre pour Doel 2. Le redémarrage de Tihange 3 pourrait par contre être avancé.

Les deux réacteurs anversois "sont en arrêt de longue durée pour réaliser l'important programme d'investissements relatif à la prolongation d'exploitation de dix ans des deux unités jumelles", rappelle Electrabel.

Sur Doel 1 (433 MW), les travaux et analyses relatifs à la détection d'une fuite d'eau se poursuivent. "Le phasage complexe de ces travaux avec le rechargement du combustible et la mise en service des unités implique, au regard des actions en cours, d'adapter le planning de redémarrage", justifie-t-on.

Pour Doel 2 (433 MW), les équipes techniques contrôlent actuellement le fonctionnement des centaines de systèmes, équipements et circuits qui ont été renouvelés et qui pilotent la centrale. "C'est une opération cruciale et minutieuse pour permettre le redémarrage en toute sûreté."

L'exploitant est plus optimiste quant au redémarrage de son unité de Tihange 3 (1.000 MW), où la première phase de travaux sur les bétons se termine. "Les échanges concernant le redémarrage se poursuivent de façon constructive avec l'Agence Fédérale de Contrôle Nucléaire. Des analyses de contrôle auront lieu dans les prochains jours. A l'issue de ces analyses, si leurs résultats sont positifs et si l'Agence l'autorise, Tihange 3 pourrait alors de nouveau être sur le réseau au plus tôt le 7 janvier prochain au lieu du 2 mars initialement prévu."

Jeudi dernier, Doel 4, d'une capacité de 1.000 MW, avait pu être relancé avec deux jours d'avance sur le planning. Doel 3 (1.000 MW) et Tihange 1 (1.000 MW) sont également opérationnels.