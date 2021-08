L'impact meurtrier du covid-19 clairement visible sur les chiffres de Statbel

La ligne rouge se démarque à trois reprises dans le graphique réalisée par Statbel: l'année 2020 aura été plus meurtrière que les années précédentes de fin mars à fin avril, quelques jours au mois d'août et de la mi-octobre jusqu'à la fin 2020.

Statbel , l'agence fédérale de statistiques publie régulièrement des rapports sur les données des citoyens. Elle vient de mettre à jour les données liées à la mortalité en Belgique. La hausse des décès covid-19 pendant les deux premières vagues en 2020 a entraîné un nombre plus important de décès que la moyenne des années précédentes.

Ces trois pics de mortalité sont-ils dus à la percée de covid-19? Un autre tableau de Statbel regroupant des données entre mars 2020 et le 8 août 2021 permet d'y répondre.

Dans ce tableau, trois éléments sont comparés: la moyenne des décès (en bleu), les décès dus au covid-19 (en jaune) et le nombre total de décès (en vert). Pour les pics de mortalité d'avril et novembre/décembre 2020, l'impact de covid-19 est indéniable: les courbes jaunes et vertes augmentent de manière parfaitement coordonnée.

La troisième hausse de mortalité à la mi-août 2020 ne semble pas liée à l'épidémie du coronavirus. "Durant la période du 5 au 16 août, notre pays a été frappé par une canicule. Au cours de la même période, la mortalité a fortement augmenté. Ce pic de mortalité peut avoir été causé par la chaleur", explique Statbel sur son site Internet.

L'impact du covid-19 sur le nombre total de décès semble être moins important pendant le premier semestre de 2021.