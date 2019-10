L'immobilier n'a jamais été aussi cher en Belgique, découvrez notre carte interactive

Il vous faudra débourser en moyenne 259.725€ pour acquérir une maison en Belgique et 228.356€ pour un appartement. Des chiffres jamais atteints, qui résultent d’une hausse de 14,5% depuis 2014. C’est ce qui ressort d’une étude publiée par la Fédération des notaires (Fednot). En regardant de plus près, on constate que les écarts restent particulièrement prononcés entre la Région de Bruxelles-Capitale (la plus chère) et la province du Hainaut (la moins chère).

Plusieurs caps symboliques ont été franchis. A Bruxelles, les appartements coûtent désormais en moyenne 250.000€ (+3,7% par rapport à 2018). Tandis que dans les provinces de Luxembourg et de Namur, les maisons dépassent les 200.000€ en moyenne. Les provinces du Hainaut et de Liège proposent les biens immobiliers les moins chers du pays.

En Belgique, le nombre de transactions immobilières est au plus haut, +6,6% par rapport à 2018. Les plus fortes activités sont enregistrées surtout à Bruxelles (+7,6%) et en Flandre (+5,4%), et beaucoup moins en Wallonie (+1,7%).