L’Horeca wallon demande une dérogation pour ouvrir plus tard les soirs de réveillon

La Fédération Horeca Wallonie souhaite que le secteur puisse ouvrir au moins jusqu’à 02h00 du matin les soirs de réveillon, soit les 24 et 31 décembre. Depuis la fin novembre, le CODECO a imposé la fermeture des établissements à 23h00. La période des fêtes, et surtout les deux réveillons sont des dates très importantes pour le secteur Horeca comme le confirme Michel Boreux, patron de l’Auberge de Rochehaut à Rochehaut (commune de Bouillon). "Ce sont deux dates qu’on doit remplir, on doit faire du chiffre pour combler des périodes plus calmes à d’autres moments de l’année. Pour moi, il faudrait qu’on puisse ouvrir au moins jusqu’à 3 heures du matin pour que les clients puissent profiter".

Sans une dérogation pour pouvoir ouvrir plus tard, le restaurateur craint de perdre des clients. "On a une clientèle d’habitués, ils aiment s’amuser. Si on doit fermer à 23h00, on ne les verra pas. Pour le moment, nos deux réveillons sont complets de longue date, mais si la fermeture avant minuit est confirmée, on craint des annulations. On en a déjà eu. Heureusement, on a une liste d'attente aussi". Si la fermeture à 23h00 se confirme, Michel Boreux, comme bien d’autres, devra adapter ses soirées. "On devra couper dans les dépenses, proposer un menu plus petit, supprimer la fête qu’on a habituellement dans le jardin après minuit".

Le prochain CODECO se tiendra le 22 décembre. Il évaluera la situation sanitaire et les restrictions mises en place pour lutter contre la propagation du Covid-19. Une date problématique pour de nombreux représentants du secteur Horeca, puisque ce n’est qu’à deux jours du réveillon de Noël. La Fédération Horeca Wallonie souhaite donc une réponse à sa demande de dérogation avant le prochain CODECO.