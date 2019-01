L'hopital de Gilly lance une nouvelle unité pour lutter contre l'alcoolisme

Plus fort pour mener à bien le sevrage

Thierry (nom d'emprunt), 51 ans, souffre d'alcoolisme depuis une trentaine d'années. Affaibli physiquement et psychologiquement, il a été l'un des premiers patients à se faire hospitaliser dans cette unité. " Quand on voit qu'on est complétement stupide et qu'on ne sert plus à rien, il faut une aide. J'ai commencé à en avoir marre et je me suis dis, "si tu continues comme ça, ce n'est pas possible". Sinon dans six ans, tu finis entre six planches" explique-t-il. Après son séjour d'une semaine , il a pu retrouver son domicile et tenter de reprendre une vie normale.

Cela fait aujourd'hui 13 jours qu'il n'a pas bu une goutte d'alcool. Grâce aux ateliers de paroles et aux échanges avec l'équipe médicale, Thierry se sent plus fort pour mener à bien son sevrage. "Maintenant, je peux vous regarder en face et vous dire que "je suis alcoolique". Avant, je ne l'aurais jamais fait". Le quinquagénaire envisage désormais l'avenir avec une confiance mêlée d'une crainte de rechute.