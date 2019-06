L'homme du jour: Patrick Dewael, démineur en chef

C’était une rentrée parlementaire pour le moins attendue. Traditionnellement plus symbolique que politique, certains s’attendaient cependant à ce que la prestation de serment du nouveau parlement prenne une autre tournure… Finalement tout s’est déroulé dans le calme notamment grâce au coup de poker de Patrick Dewael qui présidait la séance. 150 députés ont donc juré d’observer la Constitution.

C’était la surprise du jour. Le tour sorti du chapeau du magicien. Patrick Dewael (Open VLD) qui devait présider cette séance inaugurale l’a fait mais… Depuis son banc et non pas du perchoir comme le veut la tradition. Une manière subtile pour le député de couper court à la polémique autour de la présence du député Dries Van Langhenove à ses côtés.

"C’est ma place, et c’est la seule que l’électeur m’ait confiée. Cela vaut pour nous tous" a-t-il déclaré.

Pour Ivan De Vadder, c’était tout simplement la meilleure solution. "Non seulement il n’a pas présidé depuis le siège de président, mais en plus il n’a du coup pas demandé de se faire assister par les deux députés les plus jeunes (dont Dries Vanlaghenove). Il connaît bien le règlement, et cette astuce était très bien trouvée" commente le journaliste et chroniqueur de la VRT.

Une décision saluée également par quatre des 57 nouveaux députés au micro d’Arnaud Ruyssen dans Soir première : Mélissa Hanus (PS), François De Smet (DéFI), Caroline Taquin (MR) et Simon Moutquin (Ecolo). Ce dernier souligne l’intelligence dont a fait preuve Patrick Dewael. Mais pour François De Smet, cette action montre non seulement son intelligence mais surtout sa grande capacité d’écoute : Cette polémique n’a pas du tout eu le même écho du côté des députés néerlandophones que du côté des députés francophones… Le député Open VLD a cependant pris les craintes (et les réactions) des francophones au sérieux. "On a pu faire confiance à un homme d’expérience", dit-il.

De l’expérience, c’est vrai qu’il en a ce renard de la politique belge. Et ce n’est pas la première fois que Patrick Dewael se fait remarquer avec un tel tour de passe-passe pour désamorcer une situation compliquée. Souvenez-vous, c’était en 2010, au moment de la crise autour de la scission de BHV. Sa temporisation chez le roi avait empêché un vote majorité flamande contre minorité francophone. "D’ailleurs quand le président de la chambre de la dernière législature, Siegfried Bracke, avait un problème avec le règlement, il téléphonait à Patrick Dewael pour obtenir ses conseils" raconte Ivan De Vadder.