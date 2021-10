L’histoire continue : Standard-Waterschei, carte noire pour le football belge

La corruption dans le monde du foot n’a rien de nouveau. On en retrouve la trace depuis très longtemps. Dès les années 60 des soupçons de matchs truqués commencent à faire du bruit. Mais c'est dans les années 80 que les affaires éclatent au grand jour. Elles concernent parfois les plus grands clubs. Nous avons décidé de revenir sur l’affaire qui à sans doute faire couler le plus d’encre : le match Standard-Waterschei en 1982. Il a permis aux Liégois de devenir champions de Belgique pour la 7ème fois de leur histoire. Le club Liégeois à son apogée avoue avoir acheté le match. Il va payer durement sa révélation et connaître un déclin durable. Cette affaire est frappante et emblématique.

Le banc du Standard redoute la défaite. Mais plus encore, il redoute une blessure car le Standard doit jouer 4 jours plus tard la finale de la coupe d’Europe contre Barcelone. Ce match, ils doivent impérativement le gagner, mais sans trop s’exposer. C’est la hantise de Raymond la science. Le standard enquille trois buts, sans souffrir, Waterschei n’est pas à la hauteur malgré un but marqué.

Après le match, Eric Gerets, le capitaine, est resté seul sur la pelouse envahie par les supporters. Parce qu’il fallait qu’il leur dise merci. Eric Gerets, c’est lui incarne le plus le club. Avec sa tignasse et sa barbe noire, il est le visage de la victoire Liégoise. Il le sera encore en 1983 en remportant une deuxième fois le championnat. Il est devenu capitaine de l’équipe nationale et soulier d’or. Deux ans plus tard, tout s’écroule…

C’est ce qu’on me met dans les souliers. Cette petite phrase tranche avec le reste. Eric Gerets sous entend qu’il n’est pas seul en cause. Le corrupteur, ce n’est pas lui. Frank Baudoncq qui est derrière le micro, comprend que tout le problème est là.

Le Standard, la tête coupée

Eric Gerets, le soulier d’or de cette année. C’était aussi le visage de l’équipe nationale et donc du Football Belge. Voilà qui donne une ampleur peu commune à l’affaire.

Le standard évite la relégation, mais il est décapité. Fini la grande équipe des rouges et blanc. Les supporters devront attendre 25 ans pour connaître à nouveau frisson du champion. Raymond Goethals et Roger Petit sont radiés à vie. Gérard Plessers, Jos Daerden, Théo Poel, Walter Meeuws, Simon Tahamata, Michel Preud’homme, et Guy Vandersmissen sont suspendus pour six mois. Éric Gerets est suspendu pour deux ans.

Le Standard est par terre mais beaucoup de joueurs suspendus pourront poursuivre leur carrière, parfois à l’étranger.

Raymond Goethals lui s’en va exercer son art au Portugal. Sa carrière est loin d’être terminée, déjà mythique entraîneur d’Anderlecht et du Standard, il posera bientôt ses valises à Marseille avec Bernard Tapie pour aller gagner la ligue des champions tentant de faire oublier qu’il a été à l’origine du plus grand scandale du football Belge.

Pour Thierry Luthers, journaliste RTBF, cette affaire a signé le déclin du Standard de Liège. Deux choses m’étonnent. Harie Haan lui n’a jamais été inquiété. Ensuite ce qui est frappant c’est que Raymond Goethals arrivé à Marseille va se retrouver dans l’affaire OM-Valencienne. Elle présente des similitudes troublantes. La aussi un joueur de l’équipe adverse (Valencienne) a été payé pour lever le pied contre Marseille à quelques jours d’un match de coupe d’Europe.

Le parallèle avec l’affaire OM-Valencienne est en effet troublant abonde Thomas Bricmont, journaliste Sport Magazine. C’est un calque de l’affaire Standard Waterschei. Les conséquences vont être extrêmes pour le Standard comme pour Marseille, qui auront bien du mal à s’en remettre. Alors que c’était des matchs ou les deux clubs étaient largement supérieurs. Quand on voit les conséquences, c’est assez difficile à comprendre.

Anderlecht Nottingham

A cette époque, la corruption ne concerne pas que le Standard. Anderlecht aura aussi droit à son scandale. En 1984, le club bruxellois joue une demi-finale de la coupe de l’UEFA contre le club Anglais de Nottingham. Anderlecht est le tenant du titre. Anderlecht à perdu le match aller 2-0, il doit donc gagner 3-0 pour se qualifier. Avec Czerniatiscki, Vanderbergh et Enzo Scifo 18 ans, les joueurs vont réaliser l’incroyable. Si Anderlecht se réjouit, Notthingam en veut beaucoup à l’arbitre espagnol Guruceta Muro, un penalty largement imaginaire et surtout un but tout à fait valable, refusé. A l’époque pas de var !