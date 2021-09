L’histoire continue : quand les Belges ont dit non au nucléaire

Un élément va jouer un rôle important dans la construction de cette opinion publique, c’est l’accident de Three Miles Island en 1979 aux Etats Unis. 7 ans avant Tchernobyl, on l’oublie parfois mais c’est aux Etats Unis, que pour la première fois, le nucléaire s’est emballé. Le cœur d’un réacteur à fondu partiellement après plusieurs dysfonctionnements. C’est le plus important accident de l’histoire du nucléaire civil américain. L’accident a suscité la panique, jusqu’à 200.000 personnes ont fui leurs foyers plusieurs jours. Heureusement le pire a été évité, et la contamination limitée.

Entre 1969 et 1978 la Belgique entame la construction de 4 réacteurs nucléaires à Doel et 3 Tihange. Un choix dicté entre autres par la forte demande en électricité, par la dépendance énergétique de la Belgique. Un choix lié aussi à l’existence d’une filière nucléaire belge liée à l’uranium du Katanga que les Belges ont massivement vendu aux Américains durant la guerre et après.

Dans les prochaines semaines la Belgique va décider de confirmer ou non la sortie du nucléaire en 2025. C’est-à-dire de décider de prolonger ou non certains réacteurs nucléaires construits dans les années 70. Or, on ne peut pas comprendre la décision belge de sortir du nucléaire prise sous l’impulsion d’Ecolo dans les années 2000, sans revenir sur la méfiance née dans les seventies.

Pour Mycle Schneider, consultant dans les domaines de l’énergie et de la politique nucléaire : en 1979, on est passé près d’un accident majeur et d’une fusion complète du cœur. A Fukushima, trois cœurs ont fondu. C’est donc un accident précurseur. TMI révèle que la direction de la centrale et le régulateur ne comprenaient pas ce qui se passait dans le réacteur. Pour faire simple, une soupape est restée ouverte alors qu’en salle de commande on ne le voyait pas. Il y a eu une perte de pression dans le réacteur. Cela a eu beaucoup de répercussion sur la conception des centrales et du principe de fonctionnement des réacteurs. Pour autant, les conséquences de l’accident de Three Mile Island ont été moins importantes qu’on le croit. Historiquement, la pointe historique de création de réacteurs dans le monde intervient en 1976. L’industrie était déjà en crise avant l’accident et cette catastrophe a encore aggravé cette crise.

Mais l’industrie nucléaire qui a toujours affirmé disposer d’une technologie sûre, doit faire face à un accident majeur, et reconnaître qu’il existe une possibilité (certes faible) qu’une centrale soit hors de contrôle. Aux Etats Unis et en Europe, et chez nous à Huy cela déclenche une vague d’interrogations et d’inquiétudes. Aux Etats Unis, de nombreux projets de centrales seront d’ailleurs gelés.

Chez nous, à Huy, quelques jours après l’accident aux USA, le 6 avril 1979, le bourgmestre Fernand Hubin annonce un arrêté communal d’urgence. Il exige l’arrêt immédiat de la centrale de Tihange. Malheureusement, aucun gouvernement n’a consacré 100 minutes à se préoccuper du problème nucléaire. On a consacré 100 jours à régler les problèmes communautaires, mais la santé et la vie de populations me paraît ne pas préoccuper le gouvernement.