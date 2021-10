L’histoire continue. Ivre, il provoque une Daerdenmania

Il y a 15 ans, en octobre 2006, dans les studios de RTC, la chaîne locale liégeoise, c’est petits fours et sandwiches mous. Les résultats des élections communales sont connus. Les femmes et les hommes politiques défilent. Michel Daerden, arrive, tout content d’avoir triomphé à Ans. Il aperçoit une caméra de la RTBF. Il exige de la journaliste de pouvoir passer à l’antenne immédiatement. Menaçant, insultant il devra pourtant attendre son tour. Mais quand il viendra, une minute et trois secondes vont le faire entrer dans une autre dimension.

Beaucoup d’observateurs et d’acteurs du PS se disent que la carrière de Michel Daerden pourrait être freinée par l’incident. François Brabant, rédacteur en chef de WIlfried, auteur de “Histoire secrète du PS liégeois” raconte : "Dans son staff c’est la consternation, une forme de tristesse. On se dit qu’on assiste à la mort politique de Michel Daerden."

Youtube…

Mais ce qui va le sauver c’est une toute jeune plate-forme nommée Youtube. Pour l’essentiel Youtube alors ce sont des clips musicaux, des vidéos de chats ou de chutes. Pas grand monde ne perçoit dans le monde politique et médiatique que les réseaux sociaux vont bouleverser si rapidement la communication, et on ne sait pas si c’est un danger ou un atout pour la politique. Michel Daerden saura en tirer profit et va devenir l’homme politique le plus populaire au sud du pays.

Louis Maraite ancien rédacteur en chef de La Meuse, désormais élu MR, a écrit un livre : "Daerdenmania". "La presse fonctionne par alibi. Sa performance sur Youtube est l’alibi des médias mainstream. Ce sont eux qui ont donné de l’ampleur à cet événement. Avec la Meuse on a même organisé un concours d’imitation de Michel Daerden avec lui comme président du Jury."

On mesure ce qui a changé. François Brabant : Une telle chose ne serait plus possible aujourd’hui. Ce qui a changé c’est que nous avons un regard plus moral sur la manière de faire de la politique. Les réseaux sociaux sont beaucoup plus réactifs. Il y aurait eu beaucoup plus de commentaires. Sans doute qu’un récit plus critique et négatif autour de Michel Daerden se serait imposé d’entrée."