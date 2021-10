L’Histoire continue : comment une panne électrique géante a fait naître le hip-hop

L’Histoire tient parfois à pas grand-chose. Une ambiance caniculaire et la foudre qui s’abat sur une cabine électrique. Une panne de courant géante qui éteint New-York et une nuit de pillages. Cet épisode de l’Histoire Continue raconte l’incroyable histoire d’une folle nuit new-yorkaise qui accouché d’un mouvement culturel révolutionnaire : le hip-hop. Nous en retissons le fil avec notre invité, Thomas Duprel (alias Akro) ancien membre du groupe de Starflam, aujourd’hui à la tête de Tarmac, média digital de la RTBF, consacré aux cultures urbaines.

13 juillet 1977. L’air est moite et dense. Une vague de chaleur s’abat sur le béton et l'asphalte des rues de New-York. Nous sommes mercredi soir, dans le sud du Bronx et deux DJ's - Disco Wiz et Grandmaster Caz - ont installé les haut-parleurs de leur sound system à côté du terrain de basket délabré du parc, à l'angle de Ryer Avenue et de la 183eme rue. Depuis quelques années, ils sont quelques-uns : Afrika bambaata et la Zulu Nation, Grandmaster Flash, Wiz et Caz... à rapper et à mixer des vynils dans les rues des quartiers pauvres de New-York

Les DJ's se branchent sur les lampadaires de la ville pour pomper l'électricité et organiser des battles

Ils ont acheté des allonges électriques bon marché et se branchent sur les lampadaires de la ville pour pomper l'électricité et organiser des battles, des combats entre DJ, dans les parcs et sur les trottoirs.