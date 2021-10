L'Histoire Continue : 1989, un avion militaire soviétique sans pilote à bord s'écrase en Belgique

L'histoire incroyable d’un avion fou qui a traversé le ciel belge pour venir s’écraser sur une ferme proche de Courtrai et tuer un jeune homme de 19 ans. A bord de l’avion de chasse soviétique, il n’y a pas de pilote. Manœuvre hostile ou simple accident ? Ce crash aérien est le dernier soubresaut -méconnu- de la Guerre Froide. Il permet de raconter les 30 dernières années de l’armée soviétique, devenue depuis lors l’armée russe : de la déliquescence au moment de la fin de la Guerre Froide, à la renaissance après les années 2000, en passant par le drame Koursk et la chute de l’URSS.

Nous sommes en 1989 et Mikhaïl Gorbatchev, à la tête de l’URSS, est en visite diplomatique en France. Le dégel de la guerre froide est bien amorcé. Une attaque soviétique semble improbable. Et pourtant. Cet avion militaire s’est bien écrasé sans crier gare sur le sol belge. Et il était armé, car plusieurs explosions ont retenti. Des décombres de la maison de Kooigem, émerge l’étoile rouge, frappée sur la carcasse du MIG-23.

Rapidement, le Ministre de la Défense, Guy Coëme, arrive sur place accompagné de journalistes. Tous viennent de Coxyde, où l’armée tenait une conférence de presse. Sur les lieux du crash, la police maintient tout le monde à l’écart puisque l’avion -semble-t-il- est dangereux. Du coup, la question se pose : était-il armé de charges nucléaires ? Visiblement non. D’où venait-il ? Allemagne de l’Est ? Pologne ? Quelles étaient ses intentions ? Son vol était-il hostile ? L'ombre de la Guerre Froide plane encore sur les relations entre l'Est et l'Ouest.

Mais, une fois l’avion vide, tout ne se passe pas comme prévu. Le moteur redémarre. Et le système de pilotage automatique prend la main : cap vers l’ouest. L’avion fou vole en ligne droite vers l’Allemagne de l’Est, passe le rideau de fer traverse l’Allemagne de l’Ouest, et les Pays-Bas où il est pris en chasse par deux F-15 américains qui décollent depuis la base de Soesterberg.

Dans la foulée, le Ministre de la Défense, Guy Coëme, fait une proposition. Installer une ligne de communication directe entre l’Europe et l’Union Soviétique, sorte de téléphone rouge, à l’image de celui qui existe entre Washington et Moscou. La proposition sera acceptée. Et va bel et bien voir le jour.

A Paris, Michael Gorbatchev -toujours en visite diplomatique- s’adresse, lui aussi, via la télévision, au peuple belge. “Je regrette cet incident. Les belges connaissent les causes de l’accident et nous leur avons transmis nos condoléances”.

“La proposition de Guy Coëme portait sur un télex, plus qu’une Ligne rouge. Cela dit, ça ne va pas durer longtemps, puisque quelques mois plus tard, le Mur de Berlin va tomber et on va vivre une longue période de détente”, explique Gérard Gaudin, journaliste à l'agence Belga et spécialiste des questions de défense. Personne, à l'époque, ne peut s’imaginer que 2 ans plus tard, l'Union Soviétique va s’effondrer.

Et pourtant, la chute de l'URSS va précipiter la fin de l’Armée Rouge. “Il y a eu un principe qui disait que chaque république soviétique récupérait les Hommes et le matériel qui était sur son territoire. C’est comme ça que par exemple, que l'Ukraine a profité d’un matériel largement excédentaire, parce que le front ouest était suréquipé en matériel par les Soviétiques”.

Et pendant une dizaine d’années, la situation va rester celle-là : l’Armée Rouge a été disloquée, et la Russie se retrouve avec une armée sous-financée, fragilisée. “En terme technologique, de formation, de compétence, de l'effectivité des chaînes de commandement, on a un véritable délabrement dans les années 90”, explique Aude Merlin professeur à l'ULB et spécialiste de la Russie.