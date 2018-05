L'heure officielle de la Belgique est passée de GMT+2 à UTC+2, qu'est-ce que ça signifie?

La nouvelle a pu passer inaperçue, et elle est pourtant capitale pour certains services, pour l'enregistrement officiel de documents et les transactions boursières par exemple: la référence pour l'heure officielle en Belgique n'est plus le méridien de Greenwich (GMT, pour Greenwich Mean Time), mais le Temps universel coordonné (abrégé en UTC). La Chambre a en effet approuvé jeudi à l'unanimité une proposition de loi qui supprime la référence au méridien de Greenwich établie en 1892.

C'est quoi le Temps Universel Coordonné?

Il s'agit d'une échelle de temps comprise entre le TAI (temps atomique international) et le TU (temps universel). Soit un compromis entre un temps "mathématique", fourni par des horloges atomiques, et un temps "naturel", basé sur le soleil et la rotation de la Terre.

Pourquoi a-t-il fallu changer de norme?

Le problème du temps universel, héritier du GMT, est qu’il définit le jour comme la durée moyenne annuelle de rotation de la Terre autour de son axe (jour solaire moyen, calculé au départ de Greenwich, d'où le terme Greenwich Mean Time ou GMT). Or cette rotation moyenne n’est pas constante, elle ralentit lentement sous l’effet des marées et présente des irrégularités imprévisibles : la durée des jours UT augmente donc très lentement en moyenne. Mais plusieurs activités dont la navigation astronomique et le suivi de sondes spatiales, avaient toujours besoin du temps universel, c’est-à-dire qui tient compte de la rotation terrestre, mais avec une échelle de temps la plus stable possible.

Comment définit-on le Temps Universel Coordonné?

Le TUC est calculé au départ du temps atomique international, basé sur une moyenne mathématique de 300 horloges atomiques réparties dans le monde, dans 56 laboratoires dont l'Observatoire royal de Belgique. A ce TAI sont ajoutées des secondes intercalaires (ce fut le cas le 31 décembre 2017) pour corriger le désaccord entre ce temps et la rotation de la Terre. Le temps UTC "retarde" donc sur le temps TAI. Mais pour faire en sorte que la différence entre UT et UTC reste inférieure à 0,9 s, tout en assurant un écart d’un nombre entier de secondes par rapport au temps atomique, UTC est à chaque fois incrémenté ou décrémenté d’une seconde atomique entière.



Pourquoi l'appelle-t-on UTC?

D'où vient le sigle UTC? Alors que le terme français "Temps Universel Coordonné" donnerait TUC et l'expression anglaise "Universal Coordinated Time" UCT? Il semblerait qu'il s'agisse... d'un compromis. Bien qu'il y ait controverse sur la question, le National Institute of Standards and Technology relate que les experts de l’Union internationale des télécommunications qui ont défini ce standard voulaient définir une abréviation commune à toutes les langues, mais qu'ils étaient divisés sur le choix de la langue. Et seraient arrivée à ce compromis UTC, qui nécessitait un effort des deux parties.

A quoi ça sert?

C'est l'UTC qui fournit la base des heures officielles dans le monde entier. Les fuseaux horaires sont en fait définis en heures de décalage en plus ou en mois par rapport à l'UTC. Nous sommes par exemple à ce moment en Belgique à UTC+2, car l'heure d'été (ou DST, pour Daylight Saving Time) est en vigueur: en hiver, nous sommes à UTC+1.

Selon l'agence Belga, le changement a des implications concrètes, par exemple pour les services d'archivage et d'horodatage de documents. Il peut également avoir une influence dans des litiges commerciaux quand il s'agit, par exemple, de prouver l'heure précise d'une transaction boursière.

Le TUC est en fait en vigueur dans le monde depuis 1972 mais il n'avait pas encore donné lieu à une adaptation de la loi belge pour le rendre "officiel". C'est désormais chose faite.