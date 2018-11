L'extension du don de sang au-delà de 71 ans adoptée par la Chambre

Du neuf pour lutter contre les pénuries de sang. Ce jeudi, la Chambre a adopté à l’unanimité le projet de loi qui supprime la limite d'âge pour les dons de sang. Auparavant, les donneurs de plus de 71 ans n'étaient plus admis. La Croix Rouge se réjouit de cette décision.

Ça les rendait tristes

Cela devrait être un changement important pour les centre de collecte. Une fois, la loi inscrite au moniteur, il n’y aura plus de limite d’âge pour faire un don de son sang. Une nouvelle réjouissante pour les 16 centres de la Croix Rouge. C'est notamment le cas du Docteur Léticia Thys, médecin responsable du site Dos Franchon à Liège. "On a beaucoup de donneurs réguliers qui arrivent une fois arrivés à l'âge de 71 ans, ne pouvait plus alors qu'ils sont toujours en excellente santé. Ça les rendait très triste".



Selon les nouvelles dispositions, toute personne pourra donner du sang à la condition qu’un premier don ait été effectué avant son 66e anniversaire … et que ce dernier ne remonte pas à plus de trois ans. Cette nouvelle ravit les nombreux donneurs de ce centre liégeois… Heureux de pouvoir contribuer plus longuement à cette noble cause.

5.000 poches manquent encore

Avec cette mesure qui devrait entrer en fonction le 1er janvier prochaine, la Croix Rouge s’attend à recevoir plus ou moins 15.000 dons de sang supplémentaires. Une bonne nouvelle quand on connait la difficulté rencontrée par les centres de collecte où 5.000 poches manquent encore en 2018.

Il est à noter que la Croix Rouge recherche principalement des donneurs du groupe O négatif.