L'Expo 58, événement mondial d'après-guerre, ouvrait ses portes il y a 60 ans (photos et vidéos)

Le monde avait, en cette fin des années 50, les yeux rivés sur Bruxelles et l'Atomium, monument phare de l'exposition et futur symbole de la capitale. Inaugurée par le roi Baudouin, l'Expo 58 reste pour les Belges un objet de fierté.

L'Exposition universelle de 1958 a été la première exposition de ce type organisée après la seconde guerre mondiale. Bruxelles, future capitale de l'Europe, a accueilli pendant 6 mois, du 17 avril au 19 octobre 1958, quelque 42 millions de visiteurs, avides de découvertes et de réjouissances diverses.

Sur le plateau du Heysel, 51 nations avaient déployé leurs pavillons dont les plus imposants étaient ceux des Etats-Unis et de l'URSS se défiant face à face... pacifiquement. A côté des grandes puissances mondiales, le public belge et étranger pouvait découvrir le Maroc, le Brésil, la Thaïlande, le Japon ou encore le Vatican.

Le Congo belge occupait 9 pavillons dans une section qui lui était spécialement dédiée. Deux ans avant son indépendance, la Belgique de l'époque pensait encore que sa vaste colonie lui appartiendrait pour toujours. En 1958, beaucoup de futurs pays, encore colonisés, n'étaient pas représentés lors de cette première exposition d'après-guerre.