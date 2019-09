L'examen d'entrée en médecine rassemble 2500 candidats, dont 40% de non-résidents

C’est un jour important pour les jeunes qui rêvent d’entamer des études de médecine… L’examen d’entrée en médecine est un passage obligé, et est sélectif. Une première épreuve a eu lieu le 10 juillet dernier. Elle a permis à 547 candidats de s’offrir une place en première année. Aujourd’hui, 2500 autres candidats étaient attendus pour, eux aussi, tenter leur chance.

Cette année, les non-résidents battent un nouveau record. En effet, parmi les participants, on compte 40% de non-résidents, contre 20 à 25% les années précédentes. Autre tendance qui se confirme : les filles sont plus nombreuses que les garçons à passer l'examen. Elles représentent 2/3 des candidats.

Par ailleurs, bon nombre de candidats n’en sont pas à leur premier essai, puisque seulement 677 candidats passent aujourd’hui l’examen pour la première fois.

Une fois leur examen rendu et signé, chacun devra prendre son mal en patience jusqu’au 14 septembre, date des délibérations. Des copies seront alors envoyées avec les résultats. A titre indicatif, le taux de réussite de l’année dernière approchait les 20%.

Que contient l'examen ?

Le contenu de l'examen est divisé en deux grande parties. La première partie concerne les compétences scientifiques, et se divise en quatre matières. On retrouve là le test de chimie, de biologie, de physique, et de mathématiques. Ensuite, quatre autres compétences évaluées relèvent de la communication et de l'analyse critique de l'information. Les candidats sont alors confrontés à un test de raisonnement, de communication, d'éthique, et enfin d'empathie.

Pour être lauréat, il faut obtenir une moyenne d’au moins 10/20 pour chacune des deux parties ainsi qu’un minimum de 8/20 pour chacune des huit matières.