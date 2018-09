L'état de la reine Paola "n'est pas préoccupant" selon le directeur des urgences de l'hôpital

Alors qu'elle était à Venise, la reine Paola aurait été victime d'un accident vasculaire cérébral (AVC) dans la soirée d'hier. Ce diagnostic doit être confirmé lors du retour de la reine en Belgique, où elle sera prise en charge aux cliniques universitaires Saint-Luc à Bruxelles. Dans l'attente, le Palais royal évoque un "malaise", un "incident", sans plus de précision. Âgée de 81 ans, la reine sera rapatriée par avion cet après-midi, via à l’aéroport de Melsbroek.

"Tout va bien" indique Michele Alzetta, directeur des urgences de l'hôpital Santi Giovanni e Paolo, au micro de la RTBF: "la reine a eu un malaise passager qui méritait un contrôle approfondi. Son état n’est pas préoccupant. Elle est arrivée chez nous cette nuit et nous avons réalisé une série d’examens, pour lui permettre de rentrer chez elle en toute tranquillité et le plus vite possible."

Le président de la République italienne adresse un message aux Belges

Dans un message rapporté par l’agence de presse italienne Ansa et adressé au roi Philippe, le président de la République Sergio Mattarella écrit : "j'ai appris avec inquiétude la nouvelle de la maladie qui a frappé la reine Paola lors de son séjour à Venise. J'envoie à la reine Paola une pensée affectueuse et des vœux ardents pour un rétablissement rapide et complet. Au nom du peuple italien et en mon nom personnel, je renouvelle à Votre Majesté, à la famille royale et à tous les citoyens belges, l’expression de nos sentiments d’amitié et de proximité."