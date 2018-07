L'esthétique sociale : des soins de bien-être pour briser le silence présent dans le milieu de la prostitution

" L’esthétique sociale est une bouffée d’air frais notamment pour les personnes qui exercent en rue. Ces personnes sont en générale très précarisées et parfois même dépendantes aux drogues. Alors lorsque ces personnes bénéficient d’un soin de bien-être, elles ont à nouveau confiance en elle ", explique Dominique

Plusieurs fois par semaines, Dominique prodigue plusieurs types de soins ; des gommages, des soins anti-âges, etc. " Ma collègue Sophie s’est spécialisée dans les massages et les soins du corps ", précise-t-elle. Ces gestes, apparemment simple et qui apaisent, suscitent la discussion. C’est d’ailleurs le but majeur de cet atelier. Les travailleurs de l’association considèrent cette activité comme étant l’un des moyens de casser les codes propres à l’univers de la prostitution. La loi du silence est omniprésente et il est souvent très difficile pour les personnes faisant partie de cet univers de se confier. Noémie se prostitue depuis plus d’une dizaine d’années : " Cette profession, nous ne pouvons pas en parler à notre voisine ou à ton enfant. Avec Dominique, je peux en parler et je parle de tout. Elle m’écoute et me donne des conseils. Et puis, surtout, je n’ai pas honte de parler avec Dominique "