L’espace, nouvelle conquête de la Silicon Valley. Danger ou opportunité ?

Elon Musk envoyant une Tesla dans l’espace. Le coup de pub est extravagant, il est réussi. Il démontre à quel point les acteurs privés sont devenus importants dans l’économie spatiale. Pourtant, il y a encore quelques années, les États dominaient de la tête et des pieds l’espace. Les entreprises privées ont pris petit à petit leur place. Aujourd’hui, nous sommes entrés dans l’ère de l’individualisation. C’est le constat du Vif/L'Express. Cette évolution a même un nom, le New Space, ou Espace 4.0. C’est donc l’arrivée des acteurs de la Silicon Valley et des Gafa (Google, Apple, Facebook, Amazon) dans l’espace. Ces petits nouveaux font bouger les lignes dans un domaine jusque là chasse réservée des États et institutions publiques. A l’image de Space X d’Elon Musk, ces nouveaux acteurs font bénéficier au spatial traditionnel des innovations et des technologies issues du numérique, du Big Data ou de l'aéronautique. Danger ou opportunité ?

Bertrand Henne reçoit autour de la table de "Débats Première" ce lundi 26 novembre dès 12h30, sur La Première, Jean-François Mayence, expert en relations internationales dans le domaine spatial, attaché juridique à Belspo (Politique scientifique fédérale) et Bertrand Bonfond, chercheur qualifié FNRS à l'université de Liège. En collaboration avec Le Vif.