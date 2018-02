L'épargne-carrière: comment cela fonctionne?

Depuis ce 1er février, l’épargne-carrière est entrée en vigueur. C’est un nouveau système qui permet désormais aux travailleurs du secteur privé et de certaines institutions publiques, d’épargner du temps presté, qu'ils pourront après, plus tard, convertir sous forme de congés pendant leur carrière.

Il faut imaginer un pot dans lequel un employé va venir placer des heures prestées ou du temps. Pas les congés légaux, ceux-là doivent être a priori pris, mais il est possible désormais d’épargner d’autres heures : les congés spécifiques à l’entreprise, par exemple, ou au secteur, certaines heures supplémentaires aussi qui ne doivent pas être récupérés, en ce compris les heures travaillées pour surcroît de travail ou nécessités imprévues.

Il est donc possible de placer ces heures prestées dans un pot "épargne-carrière", explique Xavier Deleu, conseiller juridique au sein du Group S : "On est vraiment dans un système où on a une plus grande flexibilité finalement des parties. Un travailleur pourrait donc être amené, effectivement, à prester un grand nombre d’heures supplémentaires, toujours dans le cadre légal évidemment, et à moduler finalement cela, à ne pas récupérer, et à reporter des congés pour plus tard lorsqu’il en aura plus besoin dans le cadre de sa carrière".

La loi Peeters sur cette épargne-carrière ne prévoit pas pour l’instant de limite d’heures à placer dans ce pot d’épargne. La loi reste la même pour les heures supplémentaires, avec des limites en nombre d’heures. Et dans certaines situations, ces heures supplémentaires doivent être récupérées, cela ne change évidemment pas. Et toutes les modalités pratiques de cette mesure devront encore être précisées secteur par secteur.

Changement d'employeur

Lorsque l'on change d’employeur, sera-t-il possible de conserver son épargne-carrière? A priori, il n’y a pas de date de péremption sur ce qui est épargné. Mais imaginons un travailleur qui quitte une entreprise, soit son épargne lui sera payée, soit il change de boulot tout en restant dans le même secteur et, dans certains cas, l’épargne-carrière sera transférée, transmise d’un employeur à l’autre. Mais c’est vrai qu’on imagine mal des heures supplémentaires survivre dans ces pots d’épargne pendant des dizaines d’années jusqu’à une fin de carrière par exemple.

Pour l’instant, il n’y a que du temps qui peut être épargné, mais le gouvernement prévoit une extension à cette loi, une conversion possible d’argent en temps. Par exemple, la prime de fin d’année qui pourrait être épargnée plutôt que perçue par un travailleur, et à nouveau prise plus tard sous forme de congés complémentaires.