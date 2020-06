L’envoi de F-16 belges au-dessus de l’Irak et de la Syrie approuvé en commission

La commission de la Défense de la Chambre a approuvé mardi une proposition de résolution qui soutient l’envoi de quatre F-16 en Jordanie dans le cadre de l’opération "Inherent Resolve" de lutte contre l’Etat islamique en Irak et dans le nord-est de la Syrie. La N-VA, le Vlaams Belang, le MR, l’Open Vld et le CD&V ont voté en faveur du texte. Le PTB, les écologistes et les socialistes ont voté contre, à l’exception d’André Flahaut (PS) qui s’est abstenu.

Les chasseurs-bombardiers belges et un détachement d’appui d’environ 95 militaires seront positionnés en Jordanie à partir du mois d’octobre. Quatre militaires opéreront également au Qatar au centre de commandement américain installé au Qatar.

Cette opération est la troisième du genre depuis 2014.