L'enseignement francophone, une foire d'empoigne pour le trio MR-PS-Ecolo

En Wallonie, toujours pas de petite fumée blanche en vue, les négociateurs PS-MR et Ecolo sont toujours à pied d'œuvre pour tenter de former de nouveaux gouvernements en Wallonie et en Fédération Wallonie-Bruxelles. Parmi les dossiers susceptibles de ralentir les palabres: le "Pacte d'excellence" et le décret d'"inscriptions". Deux pierres d'achoppement majeures tant les futurs partenaires ont des vues divergentes sur ces questions.

Sur le décret "inscriptions", les programmes du PS et du MR, avant les élections, étaient clairs. Le PS souhaite maintenir le système et veut le simplifier. Le MR de son côté veut supprimer ce décret. Ecolo de son côté en a toujours fait d'abord une question de principe: il faut investir et améliorer le niveau de toutes les écoles. Cet été, dans la note Coquelicot qui devait servir de préprogramme de gouvernement au duo PS/Ecolo, ces derniers disaient vouloir évaluer et améliorer le décret "inscriptions". Mais, depuis, la note Coquelicot a fait long feu, le MR est entré dans la danse. Il va donc falloir s’entendre.

Un tronc glissant

Autre sujet de tensions, il s'agit de ce programme commun pour tous les élèves jusqu'à la 3e secondaire, le "tronc commun". Là aussi, les positions sont très antagonistes. Dans la note coquelicot, PS et Ecolo confirment la mise en œuvre du tronc commun, qui a été voté par le parlement en avril dernier. Pour le MR, c’est "niet". Les libéraux veulent un tronc commun qui s’arrête à 14 ans. Ensuite, chacun et chacune continuera en général, en technique ou professionnel. Il se dit qu’à la table des négociations, ce point est particulièrement crispant. Réponse définitive sans doute lundi ou mardi prochain.