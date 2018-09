L'écrivaine belge Adeline Dieudonné décroche le Prix Fnac

L'auteure belge Adeline Dieudonné a décroché le Prix Fnac pour son premier roman "La vraie vie" paru aux éditions "L'iconoclaste". Sensation de la rentrée littéraire, le livre est également dans les premières sélections des prestigieux Prix Goncourt et Renaudot.

Interviewée mardi matin sur les ondes de La Première, l'écrivaine avait précisé avoir ri lorsque son éditrice lui avait annoncé qu'elle enverrait son livre pour les prix littéraires. "Je m'étais vraiment marrée en disant 'les gars vous êtes fous'! "

Court roman, à la fois drôle, sombre et violent, "La vraie vie" s'attache au portrait d'une adolescente surdouée, qui vit dans un lotissement aux apparences banales, sous la coupe d'un père tyrannique et violent. Coincée entre ce père chasseur de gros gibier et misogyne, une mère craintive et soumise, et un jeune frère mutique qu'elle aimerait ramener à la vie.

Un prix convoité

Le prix sera remis à la romancière âgée de 36 ans par Daniel Pennac. Le jury du Prix Fnac est composé de 400 libraires et de 400 adhérents Fnac.

Il a choisi cet ouvrage parmi quatre titres écrits par des primo-romancières: "La vérité sort de la bouche du cheval" (Gallimard) de Meryem Alaoui, "Le malheur du bas" (Albin Michel) d'Inès Bayard et "Là où les chiens aboient par la queue" (Liana Levi) d'Estelle-Sarah Bulle qui vient de recevoir le prix Stanislas du premier roman au Livre sur la Place de Nancy.

L'an dernier, le prix du roman Fnac avait récompensé Véronique Olmi pour "Bakhita" (Albin Michel).

"La vraie vie" fait l'unanimité

Le livre a reçu les éloges de la critique belge mais aussi française. Jérôme Garcin lui a consacré sa chronique hebdomadaire dans l'Obs, Bernard Pivot a salué le "ton vif, parfois primesautier, quelque fois drôle" de ce roman noir dans le Journal du Dimanche, le Figaro l'a inscrit dans sa sélection de la rentrée littéraire, il a été remarqué dans "La Grande Librairie" sur France 5, etc.

A 35 ans, Adeline Dieudonné fait une entrée remarquée dans le monde des lettres francophones. Elle n'y était pas totalement inconnue puisqu'en 2017, elle avait remporté le Prix de la Nouvelle de la Fédération Wallonie-Bruxelles avec "Amarula" et son spectacle "Bonobo Moussaka" tourne actuellement en Belgique.