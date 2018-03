L'économie wallonne en super forme

L’Union Wallonne des Entreprises est heureuse. L’économie wallonne est sur de bons rails, dit-elle. Depuis deux ans, la reprise est manifeste et les prévisions pour les mois à venir sont tout aussi encourageantes.



Croissance prometteuse

1,9% de croissance, des milliers d’emplois créés, des exportations qui augmentent et des investissements qui suivent… L’enquête semestrielle de l’UWE auprès des patrons donne plutôt des raisons de se réjouir.

Quelques nuages toutefois dans ce ciel bleu. D’abord la crainte que l’Amérique se ferme au commerce extérieur; la volatilité des bourses qui peut toujours créer des séismes. Mais selon Didier Paquot, Directeur département économie de l’UWE, "le risque c’est surtout la pénurie de main d’œuvre. Si on veut une croissance plus structurelle, plus durable, il faut résoudre ce problème", explique-t-il.



Recherche perle rare, désespérément

Confirmation dans une entreprise en croissance. See Telecom, à Braine l’Alleud, équipe le monde entier avec des systèmes de sécurité basés sur des ondes radio. Pour Christophe Lebrun, le patron, cette pénurie est un vrai problème. Au point, explique-t-il, qu’il est obligé d’aller chercher des ingénieurs en France, en Espagne et de prospecter sans cesse dans les universités belges.



Croissance freinée?

2/3 des patrons wallons font face aux mêmes difficultés et plus de 40% estiment que cela ralentit leur développement. L’UWE insiste donc à nouveau pour qu’un effort de formation soit poussé par les pouvoirs publics.



Vers une croissance structurelle

Mais pour le reste, tout va bien. L’horizon économique est dégagé et prometteur. C’est d’ailleurs l’occasion ou jamais, dit l’UWE, d’en profiter pour mettre en place les conditions d’un développement économique plus stable et qui soit moins soumis à la conjoncture.