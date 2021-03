L'éco-construction accorde ses premiers "labels Biosourcés"

Si vous construisez ou si vous rénovez, vous savez qu’utiliser les matériaux respectueux de l’environnement vous donne droit à des subsides supplémentaires. Encore faut-il trouver ces matériaux. C’est là qu’intervient le label " Biosourcé ".

Il est tout nouveau et quelques entreprises viennent de l’obtenir. Elles produisent des isolants, des constructions en bois ou des châssis. Ce sont des produits innovants, performants mais surtout qui ne viennent pas gonfler les rejets nocifs de la construction.

5 lauréats…

Le secteur est en effet réputé émettre un tiers du CO² européen. Il rejette aussi nombre de déchets et consomme énormément d’eau et de pétrole. Sauf pour ces 5 sociétés : Stabilame et Riche à Couvin, Isoproc à Ciney, Isocell à Amblève et Granitherm à Auvelais. Leurs efforts pour respecter l’environnement et produire localement sont récompensés par cette certification qui pourrait concerner une 50aine d’entreprises wallonnes de la construction.

… pour commencer

A la tête du cluster éco-construction, Hervé-Jacques Poskin mesure, dit-il, que la Wallonie est, dans ce secteur, à la pointe de l’innovation européenne. Outre les avantages environnementaux, il discerne dans ces productions différenciées un facteur de croissance économique et d’ancrage local pour l’emploi.

Coup de pouce

L’éco-construction wallonne a effectivement le vent en poupe. De plus en plus de maîtres d’ouvrage se tournent vers les matériaux écologiques.

Reste un frein : le coût souvent plus élevé des produits. La Région wallonne qui ne demande qu’à voir grandir les entreprises locales a donc décidé de compenser en donnant un coup de pouce.

Des primes pour pallier le surcoût

Dans un premier temps, ce sont des surprimes (de 25%) que la Wallonie accorde à ceux qui rénovent ou construisent avec les matériaux écologiques. A plus longue échéance, ce pourrait être des cahiers des charges incluant des obligations écologiques pour les bâtiments publics.

On n’y est pas encore vraiment mais les fonds de relance européens pourraient y trouver matière à s’investir.