L'échangeur entre le ring et l'A201 vers Brussels Airport va devenir un carrefour avec feux de signalisation

L'échangeur du ring de Bruxelles et de l'A201 qui mène au Brussels Airport va être complètement modifié à partir de 2022. Au lieu d'un complexe autoroutier d'entrées et de sorties, la circulation sera ramenée à un carrefour unique équipé de feux de signalisation. "Il s'agira d'une première en Belgique", s'enthousiasme la ministre flamande de la Mobilité et des Travaux publics, Lydia Peeters.

Le gouvernement flamand a approuvé la décision de remodeler cet échangeur vendredi. Le projet, pour lequel un partenaire privé est sollicité, représente un investissement de 200 millions d'euros.

Selon les autorités régionales, l'infrastructure actuelle génère par moments des situations peu sûres, perturbant notamment la fluidité du trafic sur les différents axes. L'objectif est d'arriver à ce que l'on appelle un "Single Point Interchange" (SPI), soit un système par lequel tout le trafic des bretelles existantes sera ramené sur un seul carrefour, doté de feux de signalisation.

La structure plus compacte du SPI permettra en outre, selon la ministre Peeters, de laisser place à des voies pour un tram éventuel vers l'aéroport, ou à des pistes cyclables rapides.

L'intervention constituera aussi une bonne occasion pour s'attaquer au problème de vétusté de certains viaducs à cet endroit.