L’augmentation des salaires minimum doit encore être avalisée : "On avait un accord de principe, mais maintenant on va venir avec l’ardoise" (Thierry Bodson)

Après une nuit sans dormir, passée à négocier, Thierry Bodson, président de la FGTB, a détaillé dans matin Première l’accord trouvé au sein du "groupe des 10", qui rassemblait patrons et syndicats autour du sujet notamment des salaires, mais aussi des heures supplémentaires et des prépensions.

La principale satisfaction du syndicaliste, c’est l’accord sur l’augmentation du salaire minimum : "C’est une reconnaissance par rapport à ces travailleurs, et c’était vraiment important pour la FGTB car ça fait depuis 2008 que ça n’avait plus été augmenté, et que ce salaire minimum est toujours en dessous de 10 euros de l’heure, donc en dessous de 1650 euros mensuels".

Concrètement, l’accord représente une amélioration du pouvoir d’achat de ces travailleurs de 50 euros en 2022, 50 euros en 2024, 50 euros en 2026, soit près de 15% en tout.

Une façon de relancer l’économie

Seul souci, c’est un point qui ne faisait pas partie de l’accord de gouvernement, or, comme le précise Thierry Bodson, "La moitié du chemin est faite par l’augmentation du salaire brut et l’autre moitié par la voie fiscale". Il va donc y avoir un coût, pour les finances publiques.

Or, les libéraux flamands ont tendance à se montrer très intransigeants avec cette question des dépenses publiques, où on atteint déjà un record. Peut-on dès lors se permettre cette dépense supplémentaire ? " Oui, on peut se le permettre, estime Thierry Bodson : honnêtement, l’ensemble du coût de cet accord, par rapport à l’ensemble des dépenses de ces derniers mois, ça ne représente pas grand-chose."

Pour lui, " améliorer le pouvoir d’achat de ceux qui ont peu de pouvoir d’achat", c’est en effet aussi une façon d’organiser la relance : "Ces 150 euros, à terme, par mois, ce sont 150 euros qui vont être quasiment totalement réinjectés chaque mois dans l’économie ".

Et puis, cette augmentation était selon lui nécessaire pour ce qu’il appelle les "travailleurs oubliés": "La Belgique a un triste record : nous sommes le pays où le salaire minimum a le plus décroché par rapport au salaire médian" (ndlr : il n’est pas le plus bas d’Europe, par contre). "Et c’est pour ça qu’il était important d’atteindre l’objectif d’une augmentation d’à peu près 20% à terme, car le décrochage par rapport au salaire médian a été d’environ 20%".

Ça, c’est pour le salaire minimum. Pour les autres salaires, la marge d’augmentation, par contre, reste bloquée à 0,4%, plus la prime corona. Et encore, rappelle Thierry Bodscon, ça concernera "ceux qui ont de la chance ! Parce que c’est un maximum, ça n’est pas du tout acquis, la majorité des travailleurs n’y auront pas accès ! ".

Le syndicat a-t-il dû céder sur ce point ? "On n’a pas cédé, rappelle Thierry Bodson, mais on a dit depuis plusieurs semaines, qu’on n’arriverait pas à se mettre d’accord au niveau du groupe des 10, et que c’était au gouvernement de le faire". "Nous continuerons de toute façon à contester la loi de 96 ", qui cadre justement cette augmentation salariale.

Des heures supplémentaires pour éviter les pénuries d’emploi

Parmi les autres points de l’accord, il y a l’élargissement à 120 heures supplémentaires, sur base volontaire, pour tous les secteurs, fruit d’un compromis : " Les employeurs voulaient les faire passer à 240 heures pour tous les secteurs. Le compromis c’est d’ouvrir à tous les secteurs, jusqu’à fin 2022, mais on restera à 120 heures ".

Un compromis adopté notamment pour absorber la croissance, estimée à plus de 5% en Belgique pour 2021 et plus de 3% pour les années suivantes.

" C’est une des raisons pour laquelle on a accepté, car la Banque nationale prévoit une reprise économique beaucoup plus vigoureuse qu’on imaginait encore il y a peu. Il risque donc d’y avoir une pénurie d’emplois dans certains secteurs, il ne faut pas le nier".

On parle de la construction, mais aussi de l’Horeca… "Mais il ne faut pas que les heures supplémentaires soient une solution structurelle à cela : on peut se donner un peu de temps, mais il faut que la formation se mette en place pour faire face à ces défis autrement que par les heures supplémentaires ".

L’accord, qui concerne aussi les fins de carrière, doit maintenant être présenté aux différentes instances avant d’être avalisé… ainsi qu’au gouvernement.

" Je suis raisonnablement optimiste, conclut Thierry Bodson, mais je peux comprendre qu’il y ait des questions qui nous soient posées dans les jours qui viennent, notamment dans la mise à contribution des deniers publics, et ça, c’est un élément qu’il va falloir voir avec les différentes instances. Et puis il va falloir voir passer devant le gouvernement : on avait de leur part un accord de principe, mais maintenant on va venir avec l’ardoise… ".