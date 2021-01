L'arrêté ministériel sur les mesures jeunesse ne contraint pas les enfants à exercer une seule activité parascolaire

Le comité de concertation a validé jeudi, via une procédure électronique, l'accord conclu mardi entre les communautés concernant les activités extra-scolaires, a-t-on appris auprès du cabinet du Premier ministre Alexander De Croo. L'arrêté ministériel va bientôt être publié: ce soir ou demain matin. Que dit-il? La RTBF a pu s'en procurer un exemplaire.

D'après le projet d'arrêté consulté par la RTBF, l'entrée en vigueur des mesures jeunesse aura lieu ce lundi 1er février et non pas ce week-end.

Contrairement à ce qu'on présageait, la limitation à "une seule activité par enfant" n'apparait pas dans le texte de loi. Les autorités ne peuvent pas fixer une règle contraignante à propos de la pratique d’une seule activité par enfant car les contrôles sont impossibles. Les dirigeants des différents niveaux de notre pays s’en remettent donc au civisme des parents.

Des groupes de 10 personnes

Un maximum de 10 personnes jusqu’à l’âge de 18 ans accomplis, encadrants non-compris, peuvent assister aux activités dans un contexte organisé, en particulier par un club ou une association, toujours en présence d'un entraîneur, encadrant ou superviseur majeur. Il n'y a donc plus de différence

Des entrainements sportifs non-professionnels peuvent seulement avoir lieu pour des participants jusqu’à l’âge de 18 ans accomplis. Seul un membre du ménage des participants peut assister à ce type d’entrainements.

Exception pour les stages et camps

Pour les stages ou autres camps pendant les vacances de carnaval, une dérogation est prévue: "un maximum de 25 enfants jusqu’à l’âge de 12 ans accomplis, encadrants non-compris, peuvent assister aux activités dans un contexte organisé, en particulier par un club ou une association, qui se déroulent du 13 février 2021 au 21 février 2021 inclus, toujours en présence d'un entraîneur, encadrant ou superviseur majeur".

Les personnes rassemblées dans le cadre de ces activités, doivent rester dans un même groupe et ne peuvent pas être mélangées avec les personnes d'un autre groupe.

Pour les jeunes de plus de 13 ans, ces activités sont obligatoirement organisées à l'extérieur. Pour les enfants jusqu'à l’âge de 12 ans accomplis ces activités sont, dans la mesure du possible, organisées à l’extérieur.

L'arrêté rappelle par ailleurs les règles de base pour les encadrants: "Les encadrants respectent, dans la mesure du possible, les règles de distanciation sociale, en particulier le maintien d’une distance de 1,5 mètre entre chaque personne et sont obligés de se couvrir la bouche et le nez avec un masque ou toute autre alternative en tissu."

Entrée sur le territoire refusée en l'absence d'attestation valable

Attention si vous comptez allez à l'étranger: si vous ne disposez pas d'attestation de voyage essentiel ou en cas d'informations fausses, trompeuses ou incomplètes dans cette attestation ou si le caractère essentiel du voyage ne ressort pas non plus des documents officiels en possession du voyageur, l'entrée en Belgique peut être refusée.

