L’arrestation de Marc Dutroux il y a 25 ans, l’ex-gendarme Peters a conservé son carnet bleu

Durant l’été 96, Jean-Pierre Peters est adjudant de gendarmerie à la brigade de Bouillon. Samedi 10 août, il n’est pas en service mais une disparition inquiétante survenue la veille au soir à Bertrix attire son attention. Sur l’une des affichettes rapidement apposées dans une série de lieux de passage, il découvre le visage de Laetitia Delhez, une jeune adolescente de Bertrix qui n’est jamais arrivée chez elle après avoir quitté la piscine de la localité. Il propose aussitôt son appui à ses collègues pour participer aux recherches.

L’enquête de proximité livre le premier élément : la camionnette blanche

Comme tous les gendarmes à l’époque, Jean-Pierre Peters dispose d’un petit carnet dans lequel il consigne toutes les observations utiles pour l’aider dans ses enquêtes. Au moment de la disparition, trois ou quatre pistes sont évoquées pour tenter de retrouver la jeune fille. Vu la taille de l’arrondissement, les relations de proximité entre magistrats et policiers facilitent la circulation de l’information lors des briefings quotidiens qui s’organisent autour du procureur du Roi Michel Bourlet. C’est ainsi que Jean-Pierre Peters note dans son petit carnet un premier élément recueilli par ses collègues de la BSR de Neufchâteau, c’est la synthèse du témoignage d’une religieuse résidant dans une maison de repos située à proximité de la piscine de Bertrix, il est question d’un véhicule utilitaire aperçu depuis la fenêtre de l’un des appartements de la résidence : "Cette camionnette attire son attention parce qu’elle pétarade et la description qu’elle donne est celle d’une camionnette blanche avec des autocollants sur les portes arrière". Un témoignage qui va se révéler important pour la suite de l’enquête, car à la manière d’un puzzle, une seconde pièce va venir s’emboîter parfaitement avec la première.

La mine "patibulaire" du conducteur d’une camionnette

Jean-Pierre Peters est chargé avec son collègue Gilles X de l’axe d’enquête concernant les jeunes qui les derniers ont fréquenté Laetitia à la piscine. L’un de ces jeunes est Benoit T., un jeune étudiant ingénieur, et lors de son audition à un moment de l’entretien, Jean-Pierre Peters replongeant les yeux vers son carnet sollicite l’étudiant sur le contenu du témoignage de la religieuse et la réponse va se révéler dit-il sur un ton malicieux "miraculeuse" car cet étudiant: "nous parle alors d’un véhicule qu’il aurait vu, le mercredi à midi, deux jours avant la disparition, et trouvant que la personne avait une mine, disons patibulaire, il a effectue la porte de son garage pour ne pas qu’on lui pique son vélo" ajoutant ensuite : "j’ai retenu les lettres "FFR" mais pour les chiffres je n’ai aucune certitude". Mais cette information découlant de la première vient évidemment renforcer l’idée que la présence de cette camionnette à deux reprises dans le secteur de la piscine doit être vérifiée jusqu’au bout.

Une liste de véhicules et un suspect récidiviste : Marc Dutroux

Les deux gendarmes décident alors de tirer sur les deux précieux fils qui mènent vers le propriétaire de la camionnette blanche. Ils tentent d’abord d’extraire du fichier des véhicules de la DIV, l’administration gérant les immatriculations, des plaques correspondantes aux trois lettres mais sans résultat probant. Ensuite ils se tournent vers le "BCR", le bureau central de renseignements de la gendarmerie situé à Bruxelles et là, sort de l’ordinateur dans l’après-midi suivant l’audition du témoin, une liste d’une septantaine de véhicules possibles. Jean-Pierre Peters sort alors son feutre fluo pour tenter d’identifier un profil compatible sur base des éléments en sa possession : "on regarde véhicule par véhicule et il y en a un qui correspond dans la liste". A partir de là, on a un véhicule suspect mais on n’est absolument pas sûr d’une piste menant vers un enlèvement, une séquestration ou autre chose. Pour moi et mon collègue, le nom de Marc Dutroux ne nous dit alors absolument rien.

Prise de connaissance de l’opération "Othello" à l'été 95, la surprise du procureur Bourlet

De retour à la brigade pour le briefing quotidien, Jean-Pierre Peters livre alors les résultats de ses investigations au bureau dans lequel se trouvent le procureur du Roi, le juge d’instruction, le commandant de district, et un adjudant de la cellule "disparition" venu de Bruxelles : "je leur dis on a trouvé un certain Dutroux et c’est le seul qui ressort" ajoutant que ce nom ne lui disait rien, "le seul à réagir à cette information-là fut monsieur Van Rillaert de la cellule disparition". L’explication viendra peu après lorsque l’équipe apprendra de Van Rillaert l’existence d’une opération "Othello" sur laquelle il avait travaillé dans le cadre de la disparition des deux fillettes liégeoises Julie et Mélissa. Le procureur du Roi Michel Bourlet, n’étant au courant de rien, après s'être étonné demandera à la gendarmerie de lui communiquer toute affaire cessante les éléments concernant ce suspect.

Les aveux et la découverte de l’horreur dans les propriétés de Marc Dutroux

Cache dans la cave de Marcinelle

En quelques heures, magistrats et policiers mettent en place un dispositif de surveillance sur l’ensemble des propriétés de Marc Dutroux. Des mesures particulières de recherche permettent aussi de placer ses lignes de téléphone sous surveillance. Le 13 août 1996, Marc Dutroux, Michèle Martin et Michel Lelièvre sont privés de liberté et entendus séparément par différentes équipes dans les locaux de la gendarmerie de Charleroi. Dutroux va d'abord nier sa présence à Bertrix jusqu’au moment où il comprend que tout est perdu pour lui car Michel Lelièvre son complice, privé de drogue, est passé "à table". Il finit par "donner" aux enquêteurs "deux filles" et montrer leur lieu détention. Jeudi 15 août 96 en fin d'après-midi à Marcinelle, Marc Dutroux actionne le mécanisme de la cache, libérant Sabine D. et Laetitia D. qui ont été enfermées ensemble le lundi précédent. La Belgique entière fête alors la libération des deux jeunes filles et celles-ci retrouvent en liesse leurs proches. Une joie de courte durée lorsqu’on apprendra deux jours plus tard, le sort réservé à Julie et Mélissa, dont les corps sont retrouvés le 17 août dans la propriété de Marc Dutroux.