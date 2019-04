L'armée recrute des techniciens

Plus

L’armée belge recrute à grande échelle. Deux mille postes sont ouverts, dont plus de cinq cents pour des techniciens. Cette forte demande s’explique par la digitalisation des systèmes d’armes et par l’utilisation sans cesse croissante d’équipements de haute technologie. Afin de pouvoir assurer la maintenance des véhicules, navires et avions modernes, toutes les composantes de l’armée sont à la recherche de profils techniques. De nombreux postes sont par exemple vacants à la Composante Air.

F16 en maintenance à la base aérienne de Florennes - © Tous droits réservés

Sur la base aérienne de Florennes, le hangar de maintenance fourmille de techniciens mais selon le sous-officier Maxence, armurier, « il manque du personnel dans toutes les sections ». Pour entretenir un avion de chasse F16, les compétences de 80 métiers sont nécessaires. Le sous-officier Kevin est spécialisé dans les équipements électroniques. A 23 ans, il inspecte les éléments de sécurité du cockpit. « On a de grosses responsabilités. Au début, c’est un peu stressant », avoue-t-il. « Mais on est pris en charge par un parrain et il nous apprend le métier ».

Maintenance au 4e bataillon logistique, Marche-en-Famenne - © Tous droits réservés

Les recrues sont formées au sein de l’armée. Le sergent Antoine n’a jamais donné un coup de clé ou un tour de vis sur une voiture. Dans le garage du camp Roi Albert de Marche-en-Famenne, seuls des engins couleur kaki trouvent place sur les ponts élévateurs. « Je n’avais jamais touché à de la mécanique avant d’arriver à l’armée » raconte le sergent, affairé sous le capot d’une grosse jeep. Technicien et soldat Entre bleu de travail et tenue de camouflage, les techniciens de l’armée sont aussi des soldats, entraînés pour pouvoir partir en mission à l’étranger. Le sous-lieutenant Frédéric Vercruysse, chef de la maintenance au 4e bataillon logistique, tient à souligner que ses hommes « passent des tests chaque année : aptitude au tir, condition physique, premiers soins… Une dizaine de tests au total. Et puis ils participent à des camps et à des manœuvres pour appuyer d’autres unités. »

Inspection d'un avion de chasse F16 par un technicien en aéronautique - © Tous droits réservés

En 2018, la Défense proposait 400 postes de techniciens. Tous n’ont pas trouvé preneur. Pour 2019, 542 militaires techniciens sont recherchés. La Défense, le Forem et le VDAB (office flamand de l’emploi) organisent ce mercredi une journée de l’emploi sur le thème « Défense et technique » afin de recruter des candidats. La demande pour ce type de métiers ne faiblira pas durant les prochaines années. De nouveaux véhicules, des avions et des navires ont été commandés par l’armée.