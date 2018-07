L'armée belge, la seule armée étrangère autorisée à le faire, a défilé à Londres ce samedi

C'est un privilège rare accordé à la Belgique : des militaires belges ont pris part à une cérémonie de commémorations à Londres, au Horse Guards Memorial. A part l'armée britannique évidemment, aucune autre armée au monde n'a le droit de défiler avec armes à cet endroit.

"La Belgique est le seul pays non membre du Commonwealth autorisé à défiler en uniforme et en armes à Londres. L’honneur unique a été accordé par le Roi Georges V en mémoire de son neveu le Roi Albert I et en reconnaissance de l’héroïsme et du sacrifice de l’armée belge", explique le compte Twitter des Affaires étrangères.