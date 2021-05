L’approbation de la loi Pandémie au Parlement retardée par des manœuvres de l’opposition

La loi Pandémie doit servir, à l’avenir, à fixer le cadre dans lequel les autorités pourront gérer une éventuelle nouvelle crise sanitaire. Il s’agit aussi de donner une assise juridique plus solide aux mesures de restriction qui sont prises dans le cadre de la crise sanitaire qui dure depuis plus d’un an.

Cette loi Pandémie est devenue incontournable depuis une ordonnance du tribunal de première instance de Bruxelles, qui a enjoint à l’Etat de donner une base légale à ces mesures.

Au sein du gouvernement, la ministre de l’Intérieur, Annelies Verlinden, a porté ce projet de loi.

Le Conseil d’Etat s’est prononcé récemment sur le texte, amenant le gouvernement à faire quelques adaptations.

Le parlement a également mené une série d’auditions et remis quelque 600 pages d’avis sur ce texte.

Le projet de loi définitif prévoit que les mesures sanitaires soient "en principe prises par arrêté royal", sauf si l’urgence impose de les prendre par arrêté ministériel.

Sauf s’il y a extrême urgence, le gouvernement fédéral devrait aussi se concerter au préalable avec les gouvernements des entités fédérées si les mesures sont de nature à avoir un impact sur des domaines politiques qui relèvent de leurs compétences.

Le Parlement disposera aussi d’un délai pour confirmer l’arrêté royal décrétant ou maintenant la situation d’urgence épidémique. Ce délai est de 15 jours, permettant ainsi de tenir un débat parlementaire.