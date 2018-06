L'ancien général Buchsenschmidt coupable de faits de harcèlement

Le général Guy Buchsenschmidt, désormais à la retraite, a été reconnu coupable de faits de harcèlement à l'encontre de deux de ses subordonnés. De plus, le ministère de la Défense n'a pas été assez ferme à l'égard de telles pratiques, a estimé lundi le tribunal du travail de Bruxelles, d'après les avocats impliqués dans ce dossier. Un troisième officier a également bénéficié de traitements peu favorables, mais le tribunal a jugé qu'il n'était pas prouvé que l'ex-général en soit responsable.

Guy Buchsenschmidt a pris sa retraite le 1er avril dernier, après 42 ans de carrière à l'armée. Entre mi-2013 et mi-2015, il était à la tête de l'Eurocorps, à Strasbourg. C'est là que des tensions sont apparues entre lui et certains militaires. Un officier a ainsi soudainement dû déménager après que sa femme eut posté un commentaire sarcastique sur Facebook. Un conflit entre la femme du général et celle d'un colonel a également rejailli sur le lieu de travail des deux hommes, à la suite de quoi le colonel a été transféré à l'Institut royal supérieur de Défense.

Dommages et intérêts pour les officiers

Le général Buchsenschmidt a soutenu qu'il n'était nullement question de harcèlement. Mais pour le tribunal, les deux officiers ont bien été inutilement rappelés à l'ordre. Ils ont été menacés tandis que leur carrière a été sabotée. Tous deux avaient averti des supérieurs, mais la Défense n'a rien fait pour les protéger, pointe également le tribunal.

Les officiers recevront chacun six mois de salaire brut à titre de dommages et intérêts, ainsi qu'ils le demandaient.