L’ancien député Christian Van Eyken et sa compagne condamnés à 27 ans de prison, une peine plus lourde qu’en première instance

Christian Van Eyken et Sylvia B. reconnus coupables d’assassinat par la cour d'appel de Bruxelles. Ils avaient été condamnés en première instance à 23 ans de prison. Le tribunal correctionnel considérant que les éléments de l’enquête démontrent que la version d’un meurtre pour faciliter le vol était en réalité un simulacre destiné à maquiller les réelles raisons de l’homicide. La cour d'appel a estimé que l’attitude des prévenus tout au long de ce procès justifiait une condamnation plus lourde. La cour a ordonné leur arrestation immédiate. Ils ont été menottés et emmenés par les policiers.

Les faits concernent le décès de Marc Dellea, un négociant en café âgé de 45 ans découvert mort le 8 juillet 2014, une balle dans la tête, dans l’appartement qu’il partageait avec sa compagne Sylvia B. et leur fille, avenue Mutsaard à Laeken.

Aucune arme n’avait été retrouvée sur place et aucune trace d’effraction n’a été relevée. A cette époque, Christian Van Eyken était député au Parlement flamand et Sylvia B. était son attachée parlementaire et sa maîtresse. Les amants avaient été filmés sortant de cet appartement, le 7 juillet vers 01h20, deux heures après que Marc Dellea y soit rentré. Ils sont donc les dernières personnes connues à avoir vu la victime vivante.

Christian Van Eyken et Sylvia B., devenus époux en 2018, ont toujours nié toute implication dans la mort de Marc Dellea.

Simulacre de vol pour dissimuler le véritable mobile

Dans son arrêt, la cour d'appel souligne la cohérence de la réflexion du premier juge. La cour d'appel partage l’analyse du simulacre et de la préméditation. Même si l’enquête n’a pas pu déterminer qui a pressé la détente, ils ont agi comme les doigts de la main.

Ils ont ensuite quitté le bâtiment calmement ensemble. La "découverte" du corps ultérieurement par la compagne de la victime est une mise en scène, organisée pour se disculper. On voit sur les images de surveillance que Sylvia B. prend exactement 17 secondes pour quitter sa voiture, entrer dans le bâtiment, trouver le corps de Marc Delea, ressortir en courant. Pourtant elle déclare que quand elle entre, elle croit d’abord qu’il est endormi… Sur base de ce petit nombre de secondes, elle décrit aussi les objets qui ont été bougés comme la moustiquaire pour un éventuel cambriolage, etc. Un discours en total décalage avec la réalité qu’on peut observer estime les juges de la Cour d'appel.

Volonté délibérée de tromper les enquêteurs

Les prévenus ont agi avec froideur et lâcheté. Des agissements qualifiés de machiavélique. Ils ont essayé d’orienter les enquêteurs vers d’autres pistes. Leur contestation systématique des accusations, leurs mensonges et leurs déclarations adaptées pour s’assurer l’impunité, tout cela démontre leur manque de scrupule absolu. Ce que les débats menés devant la cour d’appel n’ont fait que souligner plus encore, ce qui justifie une condamnation plus forte.