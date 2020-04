L'ancien député bruxellois Mohammadi Chahid bloqué au Maroc depuis la mi-mars

Plus de 5500 Belges bloqués au Maroc en raison de la pandémie de coronavirus ont demandé à rentrer en Belgique et parmi eux, l’ancien député bruxellois Mohammadi Chahid (PS). Celui qui siégea dans l’hémicycle régional entre 2004 et 2014 est sur place depuis la fin-février, a appris la RTBF.

Nous ne sommes pas parvenus à entrer en contact avec Mohammadi Chahid, âgé de 68 ans. L’ancien conseiller communal à Molenbeek (de 2001 à 2018), originaire du Maroc, est le père de Ridouane Chahid (PS), actuel député-bourgmestre (faisant fonction) d’Evere.

"Mon père est pensionné et a dû se rendre au Maroc pour des raisons privées", nous précise Ridouane Chahid. "Il s’y est rendu fin février et devait rentrer à la mi-mars." Problème : le coronavirus a cloué les avions au sol. Plusieurs aéroports internationaux ont interrompu leurs liaisons à la demande des autorités locales, parfois de manière brutale. Mohammadi Chahid, comme des milliers d’autres Belges et Belgo-Marocains n’a donc pas pu rentrer à Molenbeek, rejoindre ses proches.