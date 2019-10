L'ancien bourgmestre de Spa, Joseph Houssa, est décédé

A Spa, le "chef" est mort. Le "chef" comme l'appelaient de nombreux Spadois, c'était l'ancien bourgmestre libéral Joseph Houssa. Il est décédé à l'âge de 89 ans.

Quand Joseph Houssa a quitté la politique, il y a un an, il était le plus vieux bourgmestre de Belgique. Né en 1930, il a d'abord vécu et travaillé au Congo, comme assureur. Conseiller communal libéral à Spa dès 1976, il en est devenu bourgmestre en 1982, et est resté à la tête de la ville jusqu'aux dernières élections communale. Il a également été conseiller provincial, sénateur (de 1988 à 1995), il a siégé à la Communauté française et à la Région Wallonne (de 1995 à 1999). De manière quasi prémonitoire, Joseph Houssa le disait lui-même, à l'approche du dernier scrutin communal: "Je crois que ma vie s'arrêtera quand je quitterai l'Hôtel de ville."

Actuelle bourgmestre, Sophie Delettre a succédé à Joseph Houssa il y a un an. Elle a travaillé 18 ans avec lui et le considérait comme son grand-père spirituel. Il faut dire qu'ils avaient 50 ans d'écart. Sophie Delettre estime que Joseph Houssa a profondément changé la ville de Spa "Je pense aux nouveaux thermes ou encore à la rénovation du centre culturel". On se rappellera aussi de ses majorités absolues, de sa méfiance à la création des zones de secours, de sa fierté quand les comptes de Spa étaient en boni - mais les finances de sa ville n'ont pas échappé au marasme budgétaire communal.

Depuis plusieurs mois, on savait que Joseph Houssa était affaibli. Hospitalisé à Verviers, il y est donc décédé durant la nuit de samedi à dimanche.