L'ambassadeur François Roux sera le chef de cabinet de Charles Michel à l'Europe

L'actuel représentant permanent (ambassadeur) de la Belgique auprès de l'Union européenne, François Roux, deviendra très prochainement le chef de cabinet de Charles Michel lorsque l'ancien Premier ministre deviendra président du Conseil européen, a indiqué mardi l'entourage de M. Michel, confirmant des informations de presse.

M. Michel doit entrer en fonction le 1er décembre, mais il a commencé à construire son équipe de transition.

Il a ainsi choisi M. Roux, étiqueté MR, comme chef de cabinet dans cette nouvelle fonction, a confirmé l'entourage du futur président du Conseil à l'agence Belga.

Cette désignation était évoquée par les journaux 'Le Soir' et 'De Standaard' dans leurs éditions de mardi.

M. Roux, un diplomate de 61 ans, est ambassadeur auprès de l'UE depuis le 1er septembre 2016. Il a aussi été le "sherpa" (conseiller personnel pour les sommets) du Premier ministre depuis la formation du gouvernement Michel, en 2014.

Ce diplomate chevronné a entamé sa carrière aux Affaires étrangères en 1989. Il a notamment été en poste à Rome, auprès de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), ambassadeur au Rwanda de 2006 à 2008, chef de cabinet adjoint de Louis Michel lorsqu'il était ministre des Affaires étrangères et chef de cabinet d'Olivier Chastel lors de son passage à la Coopération au développement. Il a également été en poste aux Nations unies (tant à New York qu'à Genève).

Il a été à quatre reprises affecté à la délégation belge auprès de l'UE pour finir par en devenir le "patron" après un passage au département des Affaires étrangères comme directeur général des affaires européennes.