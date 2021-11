L'alcool et les ados: plus tôt et plus en une seule fois

C'est un constat que Jean-Pierre Pelgrim, chef du service des urgences de la clinique Saint-Pierre à Ottignies, ne peut qu'avouer: "Les jeunes consomment de l'alcool de plus en plus tôt". Il arrive que des adolescents de 14 ou 15 ans soient dans un état d'ivresse avancé que leur corps n'est pas prêt à encaisser. Des faits qui posent problème alors qu'on tente d'avoir une société plus saine.

Martin de Duve est alcoologue et directeur de l'ASBL Univers Santé. Depuis une vingtaine d'année, il constate un rajeunissement et une banalisation des ivresses. Pour lui, le problème vient d'une politique de prévention très pauvre en matière d'alcool: "Il n'y a pas de règle claire en matière de publicité ou de pratique commerciale et la législation est peu compréhensible en Belgique, tant par la population que par les vendeurs". L'alcoologue explique également que la consommation globale chez les jeunes reste stable. Cependant, la manière de boire a évolué: "C'est un peu moins souvent mais en plus grande quantité. On se retrouve alors avec des ivresses plus fréquentes et plus graves".

Lorsqu'on ne respecte pas le slogan qui veut que l'on boive "avec modération", les risques sont bien présents, d'autant plus chez des consommateurs jeunes. Les risques à courts termes sont ceux que l'on connait trop bien: chutes, accidents, violences, coma éthylique voire décès dans les cas les plus extrêmes. On retrouve aussi des effets moins connus, les risques à moyens et longs termes. L'impact sur le cerveau se montre plus important chez un adolescent que chez un adulte. "On constate des compétences relationnelles, sociales et cognitives diminuées par ces ivresses répétées", précise Martin de Duve. "Par ailleurs, plus on consomme jeune, plus on a de risque de devenir alcoolodépendant à l'âge adulte."