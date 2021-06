L'Airbus A400M en démonstration au dessus de la Belgique

Le Haut représentant de l'UE pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, Josep Borrell, a découvert mercredi les capacités de l'avion de transport militaire Airbus A400M à l'occasion d'un vol à bord d'un appareil belge au-dessus de la Belgique.

Il a salué la coopération militaire étroite qui s'est instaurée entre la Belgique et le Luxembourg, et qui notamment conduit à la création d'une escadrille binationale belgo-luxembourgeoise de transport aérien, la BNU A400M, qui comptera à terme huit appareils basés à Melsbroek.

La ministre belge de la Défense, Ludivine Dedonder, qui devait également y participer, était retenue à la Chambre par un débat sur l'affaire Jürgen Conings.

L'A400M, baptisé Atlas, est un "fleuron de l'industrie aéronautique européenne", a souligné M. Borrell lors d'une conférence de presse à l'issue de ce vol. "L'expérience a été impressionnante", a-t-il ajouté.

Il a salué le "remarquable exemple de coopération" entre la Belgique et le Luxembourg, qui ont fait l'effort d'acheter et d'opérer en commun huit appareils - un luxembourgeois, livré en octobre dernier et sept belges, dont le dernier est attendu en 2024, selon le général-major Frederik Vansina.

Les huit A400M de la BNU doivent remplacer une douzaine de C-130H Hercules opérés par la 20e escadrille de la composante Air depuis près de 50 ans et dont les derniers partiront à la retraite d'ici la fin de l'année.

Chaque A400M, équipé de quatre gros turbo-propulseurs, offre une capacité d'emport 1;5 fois supérieure à celle d'un C-130, tout en ayant une plus grande autonomie et une vitesse nettement plus élevée.