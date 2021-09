L'aide publique au développement a augmenté en 2020, mais reste sous la moyenne européenne

L'aide publique belge au développement (APD) a légèrement augmenté en 2020 pour atteindre près de deux milliards d'euros, soit 0,46% du revenu national brut (RNB), après une décennie de baisse quasi constante, indique le CNCD-11.11.11 jeudi dans son rapport annuel consacré à l'aide belge au développement.

En 2020, l'aide publique mondiale au développement a atteint un niveau record de 161 milliards de dollars. En Belgique, l'APD s'est également inscrite à la hausse, passant de 0,40 à 0,46% du RNB entre 2019 et 2020, "une réalité à saluer, d'autant qu'elle se concentre dans les pays les plus pauvres qui en ont le plus besoin", commente le secrétaire général du CNCD-11.11.11, Arnaud Zacharie.

L'aide publique belge aux pays pauvres demeure cependant bien loin de l'objectif international de 0,7% du RNB. La Belgique se retrouve ainsi sous la moyenne européenne (0,5%), et entourée de pays voisins qui, sans exception, sont plus généreux qu'elle.

L'extrême pauvreté en hausse

Dans le contexte de reconstruction post-pandémie, "l'aide au développement est une question cruciale", souligne Arnaud Zacharie. "Outre les millions de morts dus au Covid-19, on estime qu'en 2020, 150 millions de personnes supplémentaires ont basculé dans l'extrême pauvreté, qui a augmenté pour la première fois depuis 20 ans", explique-t-il. "La majorité des pays à faible revenu, surendettés, n'ont pas les moyens de financer des plans de relance. Si rien n'est fait, c'est une décennie de progrès en matière de lutte contre la pauvreté qui risque d'être réduite à néant".

"Des financements supplémentaires sont nécessaires pour la prévention de nouvelles pandémies, l'accessibilité des vaccins, l'adaptation climatique, la prévention de conflits armés...", poursuit Antoinette van Haute, chargée de plaidoyer sur la coopération au développement au CNCD-11.11.11.

La publication du rapport annuel intervient à quelques semaines du conclave budgétaire, qui préside au budget fédéral 2022. Pour l'organisation faîtière de quelque 90 ONG, syndicats et associations actifs dans la promotion de la solidarité internationale, "il est plus important que jamais que le gouvernement respecte son engagement d'augmenter progressivement le budget de la coopération au développement pour atteindre 0,7% du RNB en 2030", tel qu'approuvé dans une résolution parlementaire adoptée en 2019.

"La crise du coronavirus est un test de solidarité. Dans un monde de plus en plus interdépendant, on ne sortira durablement de la crise actuelle que lorsque ce sera le cas partout dans le monde, y compris dans les pays du Sud", conclut Arnaud Zacharie.