L'Afghanistan et ses migrants inquiètent les pays européens, Sammy Mahdi opposé à un arrêt des retours

Les représentants de l'Union européenne en Afghanistan ont transmis mardi aux États membres un rapport recommandant de cesser temporairement les retours vers ce pays en crise aiguë, pour des raisons de sécurité, selon l'agence de presse allemande DPA. Quelques heures plus tôt, le secrétaire d'État belge à l'Asile et la Migration Sammy Mahdi défendait sur Twitter sa propre vision des choses, et l'envoi d'une récente lettre à la Commission européenne soulignant la nécessité de maintenir une possibilité de retours forcés vers ce territoire en conflit.

Le courrier est daté du 5 août et est signé par Sammy Mahdi mais aussi par les ministres néerlandais, grec, allemand, danois et autrichien compétents (ministres de l'Intérieur ou en charge de la Migration). Les six pays y expriment leur "inquiétude" quant à l'évolution actuelle de la "migration irrégulière" depuis l'Afghanistan vers l'Europe, et plaident pour un renforcement des initiatives de soutien dans la région. Autrement dit: mieux vaut coopérer davantage avec l'Afghanistan et ses pays voisins pour y veiller à un cadre de vie sûr pour les candidats au départ, plutôt que de les voir tenter le voyage vers l'Europe. Parallèlement, les six ministres et secrétaire d'État demandent à la Commission d'interpeller les autorités afghanes et de dialoguer avec elles pour que les rapatriements restent possibles, ce qui nécessite la coopération des autorités locales.

La Belgique continuera toujours d'offrir une protection à ceux qui fuient la guerre et les poursuites

En effet, le ministère afghan en charge des réfugiés a transmis début juillet à l'UE une "note verbale" déclarant une interruption de trois mois des rapatriements forcés vers l'Afghanistan. Une "décision" que ces six États ne voient pas d'un bon oeil. Il est important de pouvoir renvoyer vers ce pays les migrants qui ne remplissent pas les conditions d'une protection dans le pays où ils introduisent une demande, martèlent les ministres.

"Ce n'est pas parce que des régions d'un pays sont dangereuses que tout citoyen de ce pays a automatiquement droit à une protection", a écrit Sammy Mahdi lundi soir sur Twitter. "La Belgique continuera toujours d'offrir une protection à ceux qui fuient la guerre et les poursuites", a-t-il nuancé. Dans la même note, il rappelle qu'il arrive que des personnes afghanes soient déboutées de leur demande et reçoivent donc un ordre de quitter le territoire belge. "Une autorité qui se respecte doit pouvoir exécuter ses décisions", ajoute-t-il.