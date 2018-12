L'AFCN donne son "feu vert" au redémarrage de Tihange 3

Enfin une bonne nouvelle à la veille des Fêtes pour la ministre MR de l'énergie, Marie-Christine Marghem. L'un de ses voeux pour éviter des délestages et des coupures de courant pour janvier semble en effet en passe de se réaliser. A savoir le retour en activité enfin d'un réacteur nucléaire supplémentaire, de quoi aider à passer l'hiver et faire reculer le spectre d'un danger pour la sécurité d'approvisionnement en électricité du pays.

Plus concrètement : l'AFCN, l'Agence fédérale de contrôle nucléaire, vient en effet - et comme fortement attendu - de valider le redémarrage de Tihange3 et de donner son feu vert à l'opérateur Engie Electrabel. Ce réacteur était à l'arrêt depuis fin mars 2018 en raison de problèmes de dégradation du béton dans les bâtiments bunkerisés annexes au réacteur, des bâtiments abritant des systèmes de secours de 2ème niveau, tels que les pompes de secours et les générateurs diesel bunkerisés. Cette dégradation de béton pourrait remettre en cause la résistance de ce bâtiment face à un événement externe, comme la chute d’un avion. Il avait donc été décidé de procéder à un arrêt de longue durée jusque mars 2019 pour effectuer les réparations nécessaires, soit de lourds travaux. Sauf que c'était avant que d'autres réacteurs soient mis aussi à l'arrêt, faisant peser la fameuse menace de pénurie d'électricité...

Dès lors, une task force réunissant Elia, le gestionnaire de réseau, la CREG, Engie-Electrabel et le cabinet Marghem, avait été priée d'étudier le scénario d'un retour anticipé de Tihange 3, bien avant mars. Soit à partir de janvier. Et en toute sécurité, forcément. A charge de l'exploitant d'organiser et de planifier les travaux nécessaires dès que possible. Mais plus tard... L'AFCN insistant : “Toutes les conditions en vigueur liées à la sûreté doivent être satisfaites avant de commencer la procédure de démarrage”. Engie-Electrabel a donc activé un plan d'action pour permettre le retour plus rapide de Tihange 3 en activité. L'idée a été d'effectuer les travaux les plus urgents tout de suite, et de reporter à une deuxième phase, après l'hiver, le reste du chantier. D'où le feu vert donné ce lundi 24 décembre par l'AFCN. Ce qui va permettre une relance sûre du réacteur dans les prochains jours.

L'AFCN a approuvé les travaux de réparation. Après analyse, l'impact des anomalies au niveau du positionnement des armatures du béton s'est avéré moins significatif qu'initialement prévu, selon l'AFCN. Des calculs ont montré que le positionnement réel des armatures garantit que le bâtiment bunkerisé est suffisamment résistant face à un événement externe tel qu'une chute d'avion. "Afin d'intégrer des marges de sûreté supplémentaires et d'éviter de remettre à l'avenir à nouveau en cause l'intégrité du bâtiment, Engie Electrabel s'est engagée à placer à terme une nouvelle toiture au bâtiment". Cependant, pour pouvoir effectuer ce travail, le réacteur doit être à l'arrêt. "L'AFCN a approuvé l'approche adoptée par Engie Electrabel pour que cette partie des travaux soit réalisée au prochain arrêt planifié du réacteur, dans 18 mois", poursuit l'AFCN.

4 réacteurs bientôt à l'oeuvre ?



En ce moment, seuls 2 de nos 7 réacteurs fonctionnent. Au 31 décembre - à nouveau si tout va bien -, Doel 4 doit être relancé à son tour. Neuf jours à peine après avoir été relancé le 13 décembre après une longue indisponibilité, ce réacteur avait à nouveau été stoppé; en cause cette fois : un filtre bouché au niveau de la partie non-nucléaire du site, de quoi occasionner 10 jours d'arrêt. Et voilà donc un retour prévu de Tihange 3 à l'horizon du 7 janvier.

De quoi rendre moins tendu le contexte d'approvisionnement en électricité du pays. Les autorités, comme l'opérateur, restent très attentives à l'évolution de la situation. La chance actuelle est d'avoir des températures relativement clémentes qui favorisent une consommation basse en électricité. Ceci alors que les mois de janvier et février sont considérés comme les plus critiques pour la suite.

Reste Doel 1 et 2 dont le redémarrage a été reporté : Doel 2 qui sera re-disponible après le 28 janvier, Doel 1 après le 15 mars. Ajoutons à la liste Tihange 2 indisponible jusqu'au 1er juin.