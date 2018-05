L'AFCN critiquée pour sa communication tardive après la fuite à Doel 1

Le directeur de l'Agence Fédérale de Contrôle Nucléaire (AFCN) a reçu mercredi nombre de critiques à propos de la façon de communiquer de l'institution après la fuite détectée à la centrale de Doel 1. Plusieurs députés de la sous-commission sécurité nucléaire lui ont reproché une communication tardive: "L'AFCN ne communique que lorsqu'elle est sous pression des médias. Ca ne va pas", a accusé Jean-Marc Nollet (Ecolo).

Electrabel a constaté une fuite d'eau le lundi 23 avril à 6h. La centrale a été mise à l'arrêt et l'AFCN avertie. A ce moment, l'exploitant n'était pas en mesure d'établir la dangerosité de l'incident sur l'échelle INES (International Nuclear Event Scale) car il ne trouvait pas encore la fuite. Cela fut fait le 26 avril dans l'après-midi après le refroidissement du réacteur.

Les médias ont rapporté l'incident durant le week-end. Ce n'est que le lundi 30 qu'Electrabel a pu estimer la dangerosité de l'incident, en l'occurrence très faible puisqu'il a été placé au niveau 0 sur 7. L'AFCN a confirmé le niveau 0 et l'a communiqué le 2 mai.

Plus d'une semaine s'est écoulée entre l'incident et la communication de l'AFCN. Plusieurs députés ont exhorté l'Agence à communiquer plus rapidement, même s'il n'y a absolument aucun danger.

D'autres incidents

L'AFCN a fait remarquer qu'elle pressait les exploitants de transmettre plus rapidement leurs informations et qu'elle ne maîtrisait pas tout.

"Mais nous sommes ouverts à une communication plus proactive. Nous nous concertons avec nos partenaires pour procéder à des évaluations de danger provisoires", a expliqué le directeur Frank Hardeman.

Un autre incident, survenu cette fois le 25 avril à Tihange 2 et à propos duquel l'AFCN a communiqué sur son site internet le 7 mai, a été évoqué.

Il a été classé de niveau 1 même si, en lui-même, il n'a pas eu d'incidence sur la sécurité. Un employé a constaté un défaut minime sur la connexion de deux pompes de sécurité. Pour s'assurer que les autres pompes étaient en bon état, il les déconnectées, vérifiées et reconnectées sans s'assurer de leur démarrage.

Le problème a été constaté le lendemain et immédiatement corrigé. Le niveau 1 de danger a été retenu en raison du manque de rigueur de l'employé. Celui-ci a été éloigné pendant un mois de son travail. Il doit suivre une formation et sera "coaché" lorsqu'il reprendra le travail.