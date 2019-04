L'administration des personnes handicapées est plus accessible, assure Kris Peeters

Des dossiers traités avec des retards de plusieurs mois, voire plus d’un an. Une permanence téléphonique aux abonnés absents. Nous dénoncions en janvier dernier les dyfonctionnements de la Direction générale Personnes handicapées, laissant des milliers de personnes plus vulnérables ou déjà fragilisées par leur handicap sur le carreau. En 2018, il n'était répondu qu'à 18% des appels.

En réaction, un plan d'action a été lancé en janvier par le vice-premier ministre Kris Peeters - CD&V - en charge de ces matières. Kris Peeters a rendu une visite aujourd'hui à son administration pour évaluer l'état d'avancement de ce plan destiné à améliorer le fonctionnement et la convivialité du service.